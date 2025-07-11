В Екатеринбурге на фестивале ландшафтного искусства «Атмофест» установят инсталляцию «Стая Исети» художника Сергея Лаушкина, чьи работы находят в российских музеях и частных иностранных коллекциях. Организаторы фестиваля рискнут, несмотря на то, что в прошлом году другие арт-объекты крушили вандалы.
К 15 августа на набережной городского пруда за Макаровским мостом появятся пять угловатых собак, выполненных из плоского железа, ранее они находились в Музее Андеграунда. Одну из них уже установили на возвышенности — среди камней и травы. «Вот эти угловатость и острота, они не смотрятся так сопливо. Они заостряют внимание на себе. Чем грубее, тем нежнее», — пояснил задумку Лаушкин.
Чтобы арт-объекты не разрушили и не унесли, инженеры разработали специальную конструкцию. «Там штыри на полтора метра, которые проходят сквозь камень и входят в землю, поэтому это все устойчиво и противовандально. Они не свалятся, и если их затронуть, ничего не произойдет, они закреплены очень хорошо», — уточнила директор Музея Андеграунда Ольга Комлева.
В 2024 году участники фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» создали за Макаровским мостом семь садов. Из городского бюджета на это потратили около 36 млн рублей. Но позже вандалы начали рушить объекты фестиваля, после этого мэр Екатеринбурга Алексей Орлов призвал привлекать к ответственности тех, кто крадет насаждения и разрушает сады, назвав таких людей подонками. Позже мэрия выделила 1,2 млн рублей на восстановление ландшафта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!