Мэрия Екатеринбурга восстановит разрушенные райские сады за 36 млн

Райские сады, которые команда фестиваля «Атмофест» создала на берегу пруда в Екатеринбурге, восстановят за 1,2 млн рублей. Также часть теплолюбивых растений уже убрали и на зимовку переместили в оранжереи, рассказали URA.RU в мэрии.
«Между администрацией города Екатеринбурга и командой фестиваля заключен договор на оказание услуги по содержанию и охране площадки VI Международного фестиваля ландшафтного искусства „Атмофест“. Сроки оказания услуг: с 15 октября по 31 декабря. Сумма — 1 159 250 рублей», — рассказали в пресс-службе.
Участники фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» создали за Макаровским мостом семь садов. Из городского бюджета на это потратили около 36 млн рублей. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов призвал привлекать к ответственности тех, кто крадет насаждения и разрушает сады, назвав таких людей подонками.
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Райские сады, которые команда фестиваля «Атмофест» создала на берегу пруда в Екатеринбурге, восстановят за 1,2 млн рублей. Также часть теплолюбивых растений уже убрали и на зимовку переместили в оранжереи, рассказали URA.RU в мэрии. «Между администрацией города Екатеринбурга и командой фестиваля заключен договор на оказание услуги по содержанию и охране площадки VI Международного фестиваля ландшафтного искусства „Атмофест“. Сроки оказания услуг: с 15 октября по 31 декабря. Сумма — 1 159 250 рублей», — рассказали в пресс-службе. Участники фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» создали за Макаровским мостом семь садов. Из городского бюджета на это потратили около 36 млн рублей. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов призвал привлекать к ответственности тех, кто крадет насаждения и разрушает сады, назвав таких людей подонками.