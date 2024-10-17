Мэрия Екатеринбурга восстановит разрушенные райские сады за 36 млн

Мэрия Екатеринбурга выделила 1,2 млн рублей на восстановление садов «Атмофеста»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие фестиваля ландшафтного дизайна «Атмофест». Екатеринбург, исеть, набережная, атмофест, мужчина с зонтом
Вандалы сломали фигурки, фонтан и унесли ковры со скамеек Фото:

Райские сады, которые команда фестиваля «Атмофест» создала на берегу пруда в Екатеринбурге, восстановят за 1,2 млн рублей. Также часть теплолюбивых растений уже убрали и на зимовку переместили в оранжереи, рассказали URA.RU в мэрии.

«Между администрацией города Екатеринбурга и командой фестиваля заключен договор на оказание услуги по содержанию и охране площадки VI Международного фестиваля ландшафтного искусства „Атмофест“. Сроки оказания услуг: с 15 октября по 31 декабря. Сумма — 1 159 250 рублей», — рассказали в пресс-службе.

Участники фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» создали за Макаровским мостом семь садов. Из городского бюджета на это потратили около 36 млн рублей. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов призвал привлекать к ответственности тех, кто крадет насаждения и разрушает сады, назвав таких людей подонками.

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Райские сады, которые команда фестиваля «Атмофест» создала на берегу пруда в Екатеринбурге, восстановят за 1,2 млн рублей. Также часть теплолюбивых растений уже убрали и на зимовку переместили в оранжереи, рассказали URA.RU в мэрии. «Между администрацией города Екатеринбурга и командой фестиваля заключен договор на оказание услуги по содержанию и охране площадки VI Международного фестиваля ландшафтного искусства „Атмофест“. Сроки оказания услуг: с 15 октября по 31 декабря. Сумма — 1 159 250 рублей», — рассказали в пресс-службе. Участники фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» создали за Макаровским мостом семь садов. Из городского бюджета на это потратили около 36 млн рублей. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов призвал привлекать к ответственности тех, кто крадет насаждения и разрушает сады, назвав таких людей подонками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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