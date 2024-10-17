Мэрия Екатеринбурга восстановит разрушенные райские сады за 36 млн

Мэрия Екатеринбурга выделила 1,2 млн рублей на восстановление садов «Атмофеста»

17 октября 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Вандалы сломали фигурки, фонтан и унесли ковры со скамеек Фото: Илья Московец © URA.RU Райские сады, которые команда фестиваля «Атмофест» создала на берегу пруда в Екатеринбурге, восстановят за 1,2 млн рублей. Также часть теплолюбивых растений уже убрали и на зимовку переместили в оранжереи, рассказали URA.RU в мэрии. «Между администрацией города Екатеринбурга и командой фестиваля заключен договор на оказание услуги по содержанию и охране площадки VI Международного фестиваля ландшафтного искусства „Атмофест“. Сроки оказания услуг: с 15 октября по 31 декабря. Сумма — 1 159 250 рублей», — рассказали в пресс-службе. Участники фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» создали за Макаровским мостом семь садов. Из городского бюджета на это потратили около 36 млн рублей. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов призвал привлекать к ответственности тех, кто крадет насаждения и разрушает сады, назвав таких людей подонками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Райские сады, которые команда фестиваля «Атмофест» создала на берегу пруда в Екатеринбурге, восстановят за 1,2 млн рублей. Также часть теплолюбивых растений уже убрали и на зимовку переместили в оранжереи, рассказали URA.RU в мэрии. «Между администрацией города Екатеринбурга и командой фестиваля заключен договор на оказание услуги по содержанию и охране площадки VI Международного фестиваля ландшафтного искусства „Атмофест“. Сроки оказания услуг: с 15 октября по 31 декабря. Сумма — 1 159 250 рублей», — рассказали в пресс-службе. Участники фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» создали за Макаровским мостом семь садов. Из городского бюджета на это потратили около 36 млн рублей. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов призвал привлекать к ответственности тех, кто крадет насаждения и разрушает сады, назвав таких людей подонками.