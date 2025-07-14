Axios: Зеленский оделся на встречу с Трампом не как «сумасшедший»

Официальные лица США и Украины заявили, что встреча американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского — на недавнем саммите НАТО была их лучшим достижением и они хорошо поговорили. Украинская делегация не выглядела как «сумасшедшие», а сам Зеленский впервые с 2022 года появился на мероприятии в костюме, сообщил портал Axios.
«Зеленский вел себя как нормальный человек, не как сумасшедший, и был одет как человек, который должен быть на саммите НАТО. С ним была группа людей, которые тоже не выглядели сумасшедшими. Так что они хорошо поговорили», — заявили источники для портала.
Недавно озвученный Трампом план по поставкам, как предполагается, наступательного оружия на Украину ранее уже предлагался Зеленским на саммите НАТО. Подобное станет существенно изменением в позиции американского лидера: ранее он подчеркивал, что поддерживает только передачу оборонительных систем Киеву, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.
Источники отмечают, что план, вероятно, будет предусматривать передачу Украине ракет большой дальности, способных поражать цели на значительном расстоянии, включая объекты в Москве. Вместе с тем, окончательное решение по этому вопросу на данный момент неизвестно, в Белом доме не комментировали ситуацию. Ожидается, что план будет официально представлен во время встречи Трампа с генсекретарем НАТО Марком Рютте.
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