В Госдуме раскрыли, зависит ли размер пенсии от величины зарплаты

Объем уплаченных страховых взносов, а не продолжительность трудового стажа, оказывает решающее влияние на размер страховой пенсии по старости. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
«Размер страховой пенсии по старости действительно зависит от уровня официальной заработной платы, с которой работодатель уплачивал страховые взносы. Чем выше была официальная зарплата, тем больше в год начислялось баллов. Даже при наличии длительного трудового стажа итоговая сумма пенсии может быть весьма умеренной, если в течение трудовой жизни человек получал доход на уровне ниже среднего или часть времени работал неофициально, без отчислений», — процитировало слова Гаврилова ТАСС.
Депутат Госдумы пояснил, что если за трудовую деятельность гражданин накопил, например, 60 пенсионных баллов, то его пенсия будет составлять около 17 600 рублей в месяц, не считая индексированных выплат. Это объясняет, почему многие неработающие пенсионеры получают 18–20 тысяч рублей, даже при «нормальном» трудовом стаже.
Как сообщало URA.RU ранее, для получения высокой пенсии необходимо обладать особым статусом (например, быть военнослужащим или судьей) либо иметь очень высокую официальную зарплату и длительный стаж с максимальными отчислениями. Чтобы пенсия была выше 100 тысяч рублей, потребуется 639 баллов, то есть более 60 лет работы с максимально возможными удержаниями в Пенсионный фонд.
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