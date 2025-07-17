Сайт Минюста РФ оказался недоступен после того, как Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN. Зайти на официальный ресурс ведомства невозможно из-за технических работ.
На эту проблему также обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она отметила, что проблема может быть связана с тем, что пользователи могут искать на портале перечень экстремистских материалов, который включает 536 страниц.
Сегодня, 17 июля, Госдума во втором чтении одобрила штрафы до пяти тысяч рублей за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете, до 200 тысяч рублей за передачу абонентских номеров и до 500 тысяч рублей за рекламу VPN. Повторные нарушения могут привести к штрафам до одного миллиона рублей для владельцев VPN и до десяти миллионов для организаторов распространения информации. Сенатор Артем Шейкин уточнил, что штрафы будут применяться только за умышленный поиск и распространение экстремистских материалов, размещенных на сайте Минюста, а не за вход на заблокированные сайты через VPN.
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