В Кремле отказались считать заявления Трампа концом переговоров

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Песков заявил, что заявления Трампа не конец переговоров
Песков заявил, что заявления Трампа не конец переговоров Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Высказывания президента США Дональда Трампа не означают завершения переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы исходим из того, что это не значит [конец переговоров]. Это разные темы — тема украинского урегулирования и наших отношений, всех раздражителей. Проблемы и вопросы, коих накопилось очень много», — подчеркнул представитель Кремля в ходе конференц-колла.

Ранее президент Штатов Дональд Трамп озвучил требование к России заключить мирное соглашение с Украиной в течение 50 дней. В противном случае, по его словам, на импорт российских товаров будут введены тарифы в размере 100%, а также предусмотрены дополнительные пошлины для государств, продолжающих закупать у России нефть, газ и другие виды энергоресурсов. Другие заявления американского лидера — в материале URA.RU.

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Высказывания президента США Дональда Трампа не означают завершения переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы исходим из того, что это не значит [конец переговоров]. Это разные темы — тема украинского урегулирования и наших отношений, всех раздражителей. Проблемы и вопросы, коих накопилось очень много», — подчеркнул представитель Кремля в ходе конференц-колла. Ранее президент Штатов Дональд Трамп озвучил требование к России заключить мирное соглашение с Украиной в течение 50 дней. В противном случае, по его словам, на импорт российских товаров будут введены тарифы в размере 100%, а также предусмотрены дополнительные пошлины для государств, продолжающих закупать у России нефть, газ и другие виды энергоресурсов. Другие заявления американского лидера — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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