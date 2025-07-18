В Кремле отказались считать заявления Трампа концом переговоров

Высказывания президента США Дональда Трампа не означают завершения переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы исходим из того, что это не значит [конец переговоров]. Это разные темы — тема украинского урегулирования и наших отношений, всех раздражителей. Проблемы и вопросы, коих накопилось очень много», — подчеркнул представитель Кремля в ходе конференц-колла.
Ранее президент Штатов Дональд Трамп озвучил требование к России заключить мирное соглашение с Украиной в течение 50 дней. В противном случае, по его словам, на импорт российских товаров будут введены тарифы в размере 100%, а также предусмотрены дополнительные пошлины для государств, продолжающих закупать у России нефть, газ и другие виды энергоресурсов. Другие заявления американского лидера — в материале URA.RU.
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