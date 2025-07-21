Третий раунд переговоров РФ и Украины в Стамбуле планируется в конце недели

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Третий раунд переговоров между Московой и Киевом может состояться в конце этой недели
Третий раунд переговоров между Московой и Киевом может состояться в конце этой недели Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной, согласно прогнозам, состоится в Стамбуле в конце этой недели. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на осведомленного источника.

«Речь идет о конце недели, даты [переговоров делегаций России и Украины] уточняются», — сказал собеседник. Его слова публикует ТАСС.

Ранее информацию о том, что российская и украинская делегации встретятся на этой неделе сообщила турецкая газета Independent Turkce. Однако там указали, что переговоры в Стамбуле состоятся в среду или четверг. На данный момент нет никаких сведений о точном составе участников и месте проведения встречи.

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Третий раунд переговоров между Россией и Украиной, согласно прогнозам, состоится в Стамбуле в конце этой недели. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на осведомленного источника. «Речь идет о конце недели, даты [переговоров делегаций России и Украины] уточняются», — сказал собеседник. Его слова публикует ТАСС. Ранее информацию о том, что российская и украинская делегации встретятся на этой неделе сообщила турецкая газета Independent Turkce. Однако там указали, что переговоры в Стамбуле состоятся в среду или четверг. На данный момент нет никаких сведений о точном составе участников и месте проведения встречи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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