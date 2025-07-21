На Украине внесли Богомолова в «черный список» после решения Путина

Режиссера Богомолова внесли в базу «Миротворца»
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Богомолов попал в базу «Миротворца»
Богомолов попал в базу «Миротворца» Фото:

Российский режиссер Константин Богомолов внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» за поддержку действий России. Это следует из базы данных сайта.

Личные данные театрального деятеля внесли в базу «Миротворца» 20 июля 2025 года за поддержку действий России. Богомолову инкриминируют «сознательное нарушение государственной границы Украины» и «участие в пропагандистских мероприятиях в интересах страны-агрессора».

Ранее президент России Владимир Путин своим указом присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Через два дня, 23 июля, режиссер отмечает 50-летний юбилей.

За последние годы в списки «Миротворца» неоднократно попадали российские артисты и деятели культуры, чьи высказывания или действия были расценены украинской стороной как поддержка политики Москвы. В их числе — актеры, музыканты и журналисты.

Сайт «Миротворец» работает с 2014 года и известен публикацией персональных данных лиц, которых авторы ресурса считают причастными к деятельности, угрожающей безопасности Украины. Ранее список «Миротворца» пополнился звездами российского футбола. Там появились карточки футболистов Андрея Аршавина, Романа Широкова, Игоря Семшова, Дмитрия Сычева, Динияра Билялетдинова и Романа Адамова, завоевавшие бронзовые медали на чемпионате Европы 2008 года в составе российской сборной.

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Российский режиссер Константин Богомолов внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» за поддержку действий России. Это следует из базы данных сайта. Личные данные театрального деятеля внесли в базу «Миротворца» 20 июля 2025 года за поддержку действий России. Богомолову инкриминируют «сознательное нарушение государственной границы Украины» и «участие в пропагандистских мероприятиях в интересах страны-агрессора». Ранее президент России Владимир Путин своим указом присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Через два дня, 23 июля, режиссер отмечает 50-летний юбилей. За последние годы в списки «Миротворца» неоднократно попадали российские артисты и деятели культуры, чьи высказывания или действия были расценены украинской стороной как поддержка политики Москвы. В их числе — актеры, музыканты и журналисты. Сайт «Миротворец» работает с 2014 года и известен публикацией персональных данных лиц, которых авторы ресурса считают причастными к деятельности, угрожающей безопасности Украины. Ранее список «Миротворца» пополнился звездами российского футбола. Там появились карточки футболистов Андрея Аршавина, Романа Широкова, Игоря Семшова, Дмитрия Сычева, Динияра Билялетдинова и Романа Адамова, завоевавшие бронзовые медали на чемпионате Европы 2008 года в составе российской сборной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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