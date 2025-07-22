Россиянам рассказали, какой продукт убивает мозг

Рацион, включающий рыбу, оливковое масло, овощи и орехи, способствует снижению вероятности развития когнитивных нарушений. В то же время избыточное потребление сахара негативно сказывается на инсулиновой сигнализации в нейронах, а употребление фастфуда ускоряет формирование амилоидных бляшек в мозге. Об заявил заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Александр Шмукер.
«Употребление рыбы, оливкового масла, овощей и орехов снижает риск когнитивных нарушений. Наоборот, избыток сахара нарушает инсулиновую сигнализацию в нейронах, а трансжиры (фастфуд, выпечка) ускоряют образование амилоидных бляшек», — передает слова Шмукера Аif.ru.
Кроме того, заместитель генерального директора отметил, что риск деменции снижает диета с достаточным количеством омега-3 (жирная рыба), антиоксидантов (ягоды, шпинат), витаминов группы B (зерновые, яйца) и витамина D. Также эксперт посоветовал тренировать мозг и поддерживать регулярную физическую активность для сохранения острого ума в старости.
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