22 июля 2025

Россиянам рассказали, какой продукт убивает мозг

Замглавы НМИЦ: сахар и фастфуд негативно влияют на мозг
© Служба новостей «URA.RU»
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Замглавы НМИЦ Шмукер назвал фастфуд и сахар вредными продуктами для мозга
Замглавы НМИЦ Шмукер назвал фастфуд и сахар вредными продуктами для мозга Фото:

Рацион, включающий рыбу, оливковое масло, овощи и орехи, способствует снижению вероятности развития когнитивных нарушений. В то же время избыточное потребление сахара негативно сказывается на инсулиновой сигнализации в нейронах, а употребление фастфуда ускоряет формирование амилоидных бляшек в мозге. Об заявил заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Александр Шмукер.

«Употребление рыбы, оливкового масла, овощей и орехов снижает риск когнитивных нарушений. Наоборот, избыток сахара нарушает инсулиновую сигнализацию в нейронах, а трансжиры (фастфуд, выпечка) ускоряют образование амилоидных бляшек», — передает слова Шмукера Аif.ru

Кроме того, заместитель генерального директора отметил, что риск деменции снижает диета с достаточным количеством омега-3 (жирная рыба), антиоксидантов (ягоды, шпинат), витаминов группы B (зерновые, яйца) и витамина D. Также эксперт посоветовал тренировать мозг и поддерживать регулярную физическую активность для сохранения острого ума в старости.

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Рацион, включающий рыбу, оливковое масло, овощи и орехи, способствует снижению вероятности развития когнитивных нарушений. В то же время избыточное потребление сахара негативно сказывается на инсулиновой сигнализации в нейронах, а употребление фастфуда ускоряет формирование амилоидных бляшек в мозге. Об заявил заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Александр Шмукер. «Употребление рыбы, оливкового масла, овощей и орехов снижает риск когнитивных нарушений. Наоборот, избыток сахара нарушает инсулиновую сигнализацию в нейронах, а трансжиры (фастфуд, выпечка) ускоряют образование амилоидных бляшек», — передает слова Шмукера Аif.ru.  Кроме того, заместитель генерального директора отметил, что риск деменции снижает диета с достаточным количеством омега-3 (жирная рыба), антиоксидантов (ягоды, шпинат), витаминов группы B (зерновые, яйца) и витамина D. Также эксперт посоветовал тренировать мозг и поддерживать регулярную физическую активность для сохранения острого ума в старости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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