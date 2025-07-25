«Камаз» вслед за «АвтоВАЗом» перейдет на четырехдневную рабочую неделю

С 1 августа 2025 года ПАО «КАМАЗ» объявил о переходе на четырехдневную рабочую неделю для подразделений с неполной производственной загрузкой. Это решение принято вслед за аналогичными мерами на предприятиях «АвтоВАЗа» и «ГАЗа» на фоне продолжающегося кризиса на российском рынке грузовых автомобилей.
«Отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортеров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства и объявить о введении сокращенной на один день рабочей недели с 1 августа», — говорится в официальном telegram-канале «КАМАЗа». В компании подчеркивают, что все социальные гарантии перед работниками будут выполнены в полном объеме в соответствии с коллективным договором и российским законодательством. Сокращенная рабочая неделя коснется только тех подразделений, где нет полной загрузки.
По итогам первого полугодия 2025 года рынок грузовиков свыше 14 тонн в России сократился почти на 60%. Ключевыми причинами стали избыточный ввоз импортной техники в прошлом году и жесткая денежно-кредитная политика Центробанка. На складах импортеров скопилось свыше 30 тысяч невостребованных грузовиков, а лизинговые компании вынуждены продавать около 10 тысяч почти новых автомобилей по ценам ниже рыночных.
Несмотря на общий спад, «КАМАЗ» продемонстрировал более устойчивые результаты: снижение продаж составило менее 30%, а доля компании на рынке выросла до 40%. Руководство предприятия отмечает, что благодаря ранее принятым мерам удалось обеспечить стабильные заказы в первом полугодии. В настоящее время «КАМАЗ» ведет активные переговоры с корпоративными клиентами о дополнительных закупках техники, чтобы максимально загрузить производство.
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