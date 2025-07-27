Разведка Южной Кореи предсказала изменения на Украине

Reuters: разведка Южной Кореи сообщила о масштабном наступлении ВС РФ на фронте
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Разведка Южной Кореи узнала о наступлении российской армии
Разведка Южной Кореи узнала о наступлении российской армии Фото:

Внешняя разведка Южной Кореи сообщила о крупном наступлении российской армии в зоне спецоперации на Украине. Об этом говорят источники близкие к разведслужбе.

«Российская армия в июле и августе проведет масштабное наступление в зоне специальной военной операции. При этом не исключено и участие северокорейских бойцов», — передает Reuters со ссылкой на свои источники в южнокорейской разведке.

Ранее российские войска уже начали масштабное наступление сразу по трем направлениям: на красноармейском (покровском, по украинскому названию города), на запорожском и купянском направлениях. Бойцы ВС России вошли в города Красноармейск и Мирноград в ДНР, приступили к штурму Степногорска и Купянска и продвигаются в районе Северска, в Сумской области и в целом ряде сел.

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Внешняя разведка Южной Кореи сообщила о крупном наступлении российской армии в зоне спецоперации на Украине. Об этом говорят источники близкие к разведслужбе. «Российская армия в июле и августе проведет масштабное наступление в зоне специальной военной операции. При этом не исключено и участие северокорейских бойцов», — передает Reuters со ссылкой на свои источники в южнокорейской разведке. Ранее российские войска уже начали масштабное наступление сразу по трем направлениям: на красноармейском (покровском, по украинскому названию города), на запорожском и купянском направлениях. Бойцы ВС России вошли в города Красноармейск и Мирноград в ДНР, приступили к штурму Степногорска и Купянска и продвигаются в районе Северска, в Сумской области и в целом ряде сел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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