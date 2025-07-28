ФК «Урал» одержал вторую победу подряд в ФНЛ

ФК «Урал» смог одержать вторую победу подряд в Футбольной Национальной Лиге. Матч проходил в Екатеринбурге. «Шмели» обыграли соперника со счетом 3:2.
В первом тайме клуб из Екатеринбурга смог забить два гола в ворота «Черноморца». В ответ «шмели» пропустили лишь один мяч. Во втором тайме закрепить преимущество не получилось, клуб из Новороссийска сровнял счет. По итогу было выделено дополнительное время. На 94 минуте «шмели» забили решающий мяч в ворота ФК «Черноморец».
В настоящий момент ФК «Урал» делит первое место в турнирной таблице с клубом «Челябинск». У команд по шесть очков за два матча.
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