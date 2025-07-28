Лавров заявил о сложном десятилетии из-за НАТО

Предстоящее десятилетие будет непростым для мировой безопасности из-за усиления активности НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Много проблем, которые уже просматриваются… Вот поэтому угроз много, и десятилетие будет непростым», — сказал Лавров, выступая на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске. Он подчеркнул, что страны Запада, в первую очередь США, стремятся распространить свое военное влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион, который они все чаще называют Индо-Тихоокеанским. По мнению министра, это делается для вовлечения Индии в западные военные инициативы.
Глава МИД РФ также обратил внимание на перенос военной инфраструктуры НАТО на Дальний Восток, в Южно-Китайское море, Тайваньский пролив и на Корейский полуостров. Особое беспокойство у российской стороны вызывают формирование новых военных альянсов и проведение масштабных учений. Лавров отметил, что США, Япония и Южная Корея уже проводят совместные военные маневры вблизи Корейской Народно-Демократической Республики, при этом в учениях задействуются элементы ядерных вооружений. Министр также сообщил о планах НАТО открыть специальное представительство в Японии.
Москва неоднократно выражала обеспокоенность в связи с ростом военной активности НАТО у российских границ, а также расширением альянса на новые регионы. В Кремле подчеркивают, что Россия не угрожает другим странам, однако будет внимательно следить за действиями, которые могут представлять угрозу ее национальным интересам.
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