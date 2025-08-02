Российские десантники вступили в тяжелейшие бои на сумском направлении

Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ), ранее принимавшие участие в освобождении территории Курской области, в настоящее время продолжают вести интенсивные боевые действия на сумском направлении. Об этом рассказал командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.
«Две дивизии, две бригады и полк, участвовавшие в освобождении Курской области, ведут сегодня тяжелейшие бои на сумском направлении», — сообщил Теплинский. Его слова приводит ТАСС.
Как сообщил командующий ВДВ, новороссийская дивизия ведет наступательные действия на Запорожском направлении. В то время как ивановская воздушно-десантная дивизия завершила операцию по установлению контроля над Часовым Яром. Помимо этого Теплинский в своем поздравлении военнослужащих и ветеранов-десантников с 95-й годовщиной образования ВДВ отметил, что за время проведения специальной военной операции десантникам было вручено около 100 тысяч государственных наград. Звания Героя России удостоились 99 военнослужащих ВДВ. Кроме того, большинство бойцов, получивших ранения, смогли восстановиться и вновь приступить к выполнению боевых задач в составе своих подразделений.
Ранее российских десантников поздравил президент России Владимир Путин. В своем обращении глава государства особо подчеркнул проявленные десантниками мужество, отвагу и стойкость, назвав их образцом подлинного патриотизма.
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