Владимир Путин обратился к российским десантникам

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
«Поздравляю вас с профессиональным праздником и 95-летием создания Воздушно-десантных войск. <...> Ваше мужество, бесстрашие и сила духа всегда будут примером подлинного патриотизма, верности присяге и воинскому долгу. Эти качества в полной мере отражает ваш мощный девиз — „Никто, кроме нас“», — говорится в поздравлении российского лидера, опубликованного на сайте Кремля.
Кроме того, Путин уделил особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны. Президент подчеркнул, что за их плечами «дерзкие и отважные боевые операции». Российский лидер выразил надежду, что современные десантники и офицеры будут и дальше вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи ВС РФ, в обеспечение безопасности границ России.
Ранее полпред в УрФО Артем Жога поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с их профессиональным праздником. По его словам, десантники являются воплощением решимости и силы. Также в Екатеринбурге прошло большое празднование Дня ВДВ. Подробнее об этом читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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