Трамп показал Алиеву свой фирменный магазин в Вашингтоне

Трамп пригласил Алиев в свой магазин сувениров во время его визита в Вашингтон
Фото:

Президент США Дональд Трамп во время личной встречи в Вашингтоне пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева посетить свой фирменный магазин сувениров. Об этом сообщает издание Haqqin.az, опубликовавшее видеозапись визита.

Во время экскурсии Трамп продемонстрировал Алиеву кепку с надписью «2028» и заявил: «Все хотят, чтобы я снова баллотировался». В ответ Алиев поддержал собеседника: «Включая нас!», — отмечается в публикации. Кроме этого, президент США также выбрал несколько подарков для Алиева и его жены.

Слова президентов вызвали интерес в связи с президентскими выборами в США, которые намечены на 7 ноября 2028 года. В соответствии с 22-й поправкой к Конституции, Дональд Трамп не имеет права баллотироваться на пост президента третий раз подряд, однако он и его сторонники рассматривают различные способы обойти это ограничение, в том числе отмену поправки или занятие других политических должностей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира. Эта инициатива была озвучена на трехсторонней встрече в Вашингтоне, где лидеры подписали ряд соглашений, включая декларацию о мирном урегулировании азербайджано-армянского конфликта, передает "Национальная служба новостей".

