В США предложили план по Украине перед встречей Путина и Трампа

Соединенным Штатам необходимо донести до российского руководства, что Украина должна сохранять статус мощно вооруженного государства на востоке Европы. Об этом пишет The Washington Post (WP).
«Лучше всего заставить Россию принять, что Украина станет постоянной военной базой на восточном фланге Европы. Украина, словно дикобраз, должна быть вооружена до зубов западным оружием», — написано в материале WP.
Кроме того, в публикации также говорится, что несмотря на то, что пришло время обсуждать территориальные уступки на грядущем саммите, Украине также нужны гарантии безопасности. По мнению издания, данный план способен стать альтернативой членству Украины в НАТО.
Ранее турецкая газета Milliyet написала, что за столом переговоров на Аляске президент России Владимир Путин займет позицию победителя. Аналитики издания отмечают глубокий раскол в западном лагере: страны ЕС настаивают на сохранении территориальной целостности Украины, тогда как администрация главы Белого дома Дональда Трампа рассматривает территориальные уступки как неизбежную плату за мир. Путин и Трамп проведут переговоры 15 августа. Встреча, посвященная обсуждению перспектив мирного урегулирования ситуации на Украине, состоится на Аляске. О предстоящих переговорах первоначально сообщил американский лидер, а позднее данную информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.
