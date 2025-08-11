CNN: Трамп приказал своей команде скорее устроить встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп требовал от своей команды организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным как можно скорее, несмотря на то, что планирование саммитов такого уровня занимает недели и даже месяцы, сообщает телеканал CNN. Также уточняется, что на данный момент до сих пор остаются не решенными некоторые логистические и геополитические вопросы
«Трамп оказывал давление на свою команду, чтобы она организовала встречу на этой неделе с необычайной скоростью. Обычно планирование стратегически важных саммитов, особенно с такими соперниками, как Россия, занимает недели или даже месяцы», — говорится в сообщении телеканала.
Встреча президентов США и России на Аляске 15 августа 2025 года станет первой с начала спецоперации. Ожидается, что увидятся в городе Анкоридж. Ранее обе стороны подтвердили участие в саммите, который будет посвящен поиску путей урегулирования украинского кризиса и снижению напряженности между странами. Кремль также выразил надежду на проведение следующего раунда переговоров уже на территории России.
