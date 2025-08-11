CNN: Трамп приказал своей команде скорее устроить встречу с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп оказывал давление на свою команду чтобы она как можно скорее организовала встречу с Путиным
Трамп оказывал давление на свою команду чтобы она как можно скорее организовала встречу с Путиным Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Президент США Дональд Трамп требовал от своей команды организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным как можно скорее, несмотря на то, что планирование саммитов такого уровня занимает недели и даже месяцы, сообщает телеканал CNN. Также уточняется, что на данный момент до сих пор остаются не решенными некоторые логистические и геополитические вопросы

«Трамп оказывал давление на свою команду, чтобы она организовала встречу на этой неделе с необычайной скоростью. Обычно планирование стратегически важных саммитов, особенно с такими соперниками, как Россия, занимает недели или даже месяцы», — говорится в сообщении телеканала.

Встреча президентов США и России на Аляске 15 августа 2025 года станет первой с начала спецоперации. Ожидается, что увидятся в городе Анкоридж. Ранее обе стороны подтвердили участие в саммите, который будет посвящен поиску путей урегулирования украинского кризиса и снижению напряженности между странами. Кремль также выразил надежду на проведение следующего раунда переговоров уже на территории России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп требовал от своей команды организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным как можно скорее, несмотря на то, что планирование саммитов такого уровня занимает недели и даже месяцы, сообщает телеканал CNN. Также уточняется, что на данный момент до сих пор остаются не решенными некоторые логистические и геополитические вопросы «Трамп оказывал давление на свою команду, чтобы она организовала встречу на этой неделе с необычайной скоростью. Обычно планирование стратегически важных саммитов, особенно с такими соперниками, как Россия, занимает недели или даже месяцы», — говорится в сообщении телеканала. Встреча президентов США и России на Аляске 15 августа 2025 года станет первой с начала спецоперации. Ожидается, что увидятся в городе Анкоридж. Ранее обе стороны подтвердили участие в саммите, который будет посвящен поиску путей урегулирования украинского кризиса и снижению напряженности между странами. Кремль также выразил надежду на проведение следующего раунда переговоров уже на территории России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...