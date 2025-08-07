CNN: встреча Трампа и Путина ускорит прорыв России на востоке Украины

Возможная будущая встреча главы Белого дома Дональда Трампа и президента России Владимира Путина может ускорить действия российской армии по освобождению территорий на востоке Украины. Об этом пишет телеканал CNN.
«Путин может рассматривать это новое взаимодействие с Трампом как возможность выиграть время, чтобы [взять под контроль] стратегически важные территории на востоке Украины», — говорится в материале. Он опубликован на сайте телеканала.
В публикации также упоминается, что встреча двух мировых лидеров привела бы все стороны украинского конфликта за стол переговоров. Автор материала подчеркивает, что существенные сдвиги в этом направлении начались, когда Трамп заявил о намерении ввести высокие пошлины для Индии, которая является основным покупателем российской нефти. Кроме того, пока не ясно, как поведет себя глава Белого дома завтра, когда истечет срок его ультиматума, поставленный России.
Ранее CNN выступил с заявлением, что американский лидер торопит своих подчиненных, чтобы те успели организовать встречу с Путиным и Зеленским. Место проведения пока не уточняется. Планируется, что данное событие произойдет уже на следующей либо в ближайшие две недели. Газета New York Times также сообщила о ближайших планах Трампа. Авторы материала отметили, что сперва это будет встреча с российским лидером, а затем с президентом Украины. Она пройдет без участия Евросоюза. Телеканал Fox News рассказал о желании Путина встретиться с американским лидером.
