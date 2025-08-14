Руководитель федеральной «Партии пенсионеров» Эрик Праздников собрал в Челябинске партийных лидеров трех регионов и опроверг мнение о партии как о спойлере. Об этом сообщили в пресс-службе реготделения организации.
В столице Южного Урала Эрик Праздников провел совещание с представителями региональных отделений партии Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Цифры говорят за себя: у партии 375 муниципальных депутатов и более 80 депутатов в заксобраниях крупных городов.
Лидер партии поблагодарил Челябинское региональное отделение и его руководителя Степана Фирстова за хорошую работу. Праздников озвучил предложение о создании прямого механизма по отзыву депутатов Госдумы. По его словам, в партии считают это важной инициативой. Кроме того, по мнению Праздникова, партия выступает за равноценную пенсионную систему. По его словам, размер пенсии должен отражать трудовой вклад человека в развитие и благополучие страны.
«Сегодня разница между пенсиями тех, кто много и упорно работал и людей с минимальным трудовым стажем составляет 5-7 тысяч рублей. Это неправильно. И, конечно, пенсии надо повышать», — уверен политик.
В партии считают, что в результате оптимизаций и реорганизаций за последние годы медицинская помощь стала менее доступной. Особенно в сельских и отдаленных районах.
«Несмотря на все подъемные, молодых врачей, желающих поехать жить и работать в село, по-прежнему мало. Зачастую в ФАПах некому работать. Зарплаты тех, кто непосредственно взаимодействует с пациентами, надо приводить в соответствие с рынком», — отметил Праздников. В поездке по Челябинску московский гость посетил Христорождественский собор и памятник врачам, спасавших больных ковидом.
О подобных темах говорят и представители других партий. Так, секретарь генсовета «ЕР» Владимир Якушев заявлял об индексации пенсий,. О необходимости поднять зарплаты медиков говорил лидер эсеров Сергей Миронов. А «Новые люди» предложили ввести налоговый вычет при покупке школьных товаров.
