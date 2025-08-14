Глава политпартии в Челябинске опроверг мнение о спойлере на выборах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эрик Праздников провел встречу с соратниками из трех регионов УрФо
Эрик Праздников провел встречу с соратниками из трех регионов УрФо Фото:

Руководитель федеральной «Партии пенсионеров» Эрик Праздников собрал в Челябинске партийных лидеров трех регионов и опроверг мнение о партии как о спойлере. Об этом сообщили в пресс-службе реготделения организации.

В столице Южного Урала Эрик Праздников провел совещание с представителями региональных отделений партии Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Цифры говорят за себя: у партии 375 муниципальных депутатов и более 80 депутатов в заксобраниях крупных городов.

Лидер партии поблагодарил Челябинское региональное отделение и его руководителя Степана Фирстова за хорошую работу. Праздников озвучил предложение о создании прямого механизма по отзыву депутатов Госдумы. По его словам, в партии считают это важной инициативой. Кроме того, по мнению Праздникова, партия выступает за равноценную пенсионную систему. По его словам, размер пенсии должен отражать трудовой вклад человека в развитие и благополучие страны.

«Сегодня разница между пенсиями тех, кто много и упорно работал и людей с минимальным трудовым стажем составляет 5-7 тысяч рублей. Это неправильно. И, конечно, пенсии надо повышать», — уверен политик.

В партии считают, что в результате оптимизаций и реорганизаций за последние годы медицинская помощь стала менее доступной. Особенно в сельских и отдаленных районах.

«Несмотря на все подъемные, молодых врачей, желающих поехать жить и работать в село, по-прежнему мало. Зачастую в ФАПах некому работать. Зарплаты тех, кто непосредственно взаимодействует с пациентами, надо приводить в соответствие с рынком», — отметил Праздников. В поездке по Челябинску московский гость посетил Христорождественский собор и памятник врачам, спасавших больных ковидом.

О подобных темах говорят и представители других партий. Так, секретарь генсовета «ЕР» Владимир Якушев заявлял об индексации пенсий,. О необходимости поднять зарплаты медиков говорил лидер эсеров Сергей Миронов. А «Новые люди» предложили ввести налоговый вычет при покупке школьных товаров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководитель федеральной «Партии пенсионеров» Эрик Праздников собрал в Челябинске партийных лидеров трех регионов и опроверг мнение о партии как о спойлере. Об этом сообщили в пресс-службе реготделения организации. В столице Южного Урала Эрик Праздников провел совещание с представителями региональных отделений партии Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Цифры говорят за себя: у партии 375 муниципальных депутатов и более 80 депутатов в заксобраниях крупных городов. Лидер партии поблагодарил Челябинское региональное отделение и его руководителя Степана Фирстова за хорошую работу. Праздников озвучил предложение о создании прямого механизма по отзыву депутатов Госдумы. По его словам, в партии считают это важной инициативой. Кроме того, по мнению Праздникова, партия выступает за равноценную пенсионную систему. По его словам, размер пенсии должен отражать трудовой вклад человека в развитие и благополучие страны. «Сегодня разница между пенсиями тех, кто много и упорно работал и людей с минимальным трудовым стажем составляет 5-7 тысяч рублей. Это неправильно. И, конечно, пенсии надо повышать», — уверен политик. В партии считают, что в результате оптимизаций и реорганизаций за последние годы медицинская помощь стала менее доступной. Особенно в сельских и отдаленных районах. «Несмотря на все подъемные, молодых врачей, желающих поехать жить и работать в село, по-прежнему мало. Зачастую в ФАПах некому работать. Зарплаты тех, кто непосредственно взаимодействует с пациентами, надо приводить в соответствие с рынком», — отметил Праздников. В поездке по Челябинску московский гость посетил Христорождественский собор и памятник врачам, спасавших больных ковидом. О подобных темах говорят и представители других партий. Так, секретарь генсовета «ЕР» Владимир Якушев заявлял об индексации пенсий,. О необходимости поднять зарплаты медиков говорил лидер эсеров Сергей Миронов. А «Новые люди» предложили ввести налоговый вычет при покупке школьных товаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...