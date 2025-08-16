Количество пострадавших после атаки украинских дронов в Курской области увеличилось

Хинштейн: из-за атаки дронов ВСУ на Курск погибла женщина
Глава Курской области рассказал, что количество пострадавших после атаки БПЛА увеличилось до десяти
Глава Курской области рассказал, что количество пострадавших после атаки БПЛА увеличилось до десяти

В Курске из-за атаки дронов ВСУ на многоэтажный дом на улице Союзной количество получивших ранение увеличилось до десяти человек, а также погибла 45-летняя женщина. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн. 

«Количество пострадавших увеличилось до десяти человек. Женщина 45-ти лет погибла на месте», — сказано в сообщении telegram-канала. Кроме того, сообщается о женщине и ее 14-летнем сыне в реанимации, которые будут транспортированы в Москву для продолжения лечения.

Власти города оказывают поддержку пострадавшим, поддерживают связь с семьями и реагируют на обращения жителей по мере поступления. По словам Хинштейна, на месте происшествия работают волонтеры из Молодежки Народного Фронта и Молодой Гвардии Курской области. Они оказывают помощь жителям, а также занимаются разборкой остатков стекол в близлежащей восьмой школе.

