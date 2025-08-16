Количество пострадавших после атаки украинских дронов в Курской области увеличилось

В Курске из-за атаки дронов ВСУ на многоэтажный дом на улице Союзной количество получивших ранение увеличилось до десяти человек, а также погибла 45-летняя женщина. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.
«Количество пострадавших увеличилось до десяти человек. Женщина 45-ти лет погибла на месте», — сказано в сообщении telegram-канала. Кроме того, сообщается о женщине и ее 14-летнем сыне в реанимации, которые будут транспортированы в Москву для продолжения лечения.
Власти города оказывают поддержку пострадавшим, поддерживают связь с семьями и реагируют на обращения жителей по мере поступления. По словам Хинштейна, на месте происшествия работают волонтеры из Молодежки Народного Фронта и Молодой Гвардии Курской области. Они оказывают помощь жителям, а также занимаются разборкой остатков стекол в близлежащей восьмой школе.
