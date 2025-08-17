Рубио прокомментировал критику западных СМИ по поводу встречи Трампа с Путиным

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал критику в западных СМИ по поводу встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Рубио, российский президент остается важной фигурой мировой политики и обладает значительным ядерным потенциалом.
«Критики президента Трампа всегда найдут, к чему придраться и на что обратить внимание, но я скажу вам вот что: Путин уже на мировой арене... У него самый большой в мире тактический ядерный арсенал и второй по величине в мире стратегический ядерный арсенал...», — заявил Рубио в эфире телеканала ABC. Он отметил, что последние несколько лет СМИ то и делают, что постоянно говорят о российском лидере.
Ранее, 15 августа, Владимир Путин и Дональд Трамп завершили исторические переговоры на Аляске, которые по сей день активно обсуждаются как в России, так и на Западе. Президент США возмутился тем, что многие американские СМИ искажают правду об успешности его встречи с Путиным. Он отметил, что переговоры прошли успешно — на 10 из 10.
