Рубио прокомментировал критику западных СМИ по поводу встречи Трампа с Путиным

Рубио в ответ на критику саммита на Аляске назвал Путина частью мировой политики
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рубио заявил, что у Путина самый большой в мире ядерный потенциал
Рубио заявил, что у Путина самый большой в мире ядерный потенциал Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал критику в западных СМИ по поводу встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Рубио, российский президент остается важной фигурой мировой политики и обладает значительным ядерным потенциалом.

«Критики президента Трампа всегда найдут, к чему придраться и на что обратить внимание, но я скажу вам вот что: Путин уже на мировой арене... У него самый большой в мире тактический ядерный арсенал и второй по величине в мире стратегический ядерный арсенал...», — заявил Рубио в эфире телеканала ABC. Он отметил, что последние несколько лет СМИ то и делают, что постоянно говорят о российском лидере. 

Ранее, 15 августа, Владимир Путин и Дональд Трамп завершили исторические переговоры на Аляске, которые по сей день активно обсуждаются как в России, так и на Западе. Президент США возмутился тем, что многие американские СМИ искажают правду об успешности его встречи с Путиным. Он отметил, что переговоры прошли успешно — на 10 из 10. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал критику в западных СМИ по поводу встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Рубио, российский президент остается важной фигурой мировой политики и обладает значительным ядерным потенциалом. «Критики президента Трампа всегда найдут, к чему придраться и на что обратить внимание, но я скажу вам вот что: Путин уже на мировой арене... У него самый большой в мире тактический ядерный арсенал и второй по величине в мире стратегический ядерный арсенал...», — заявил Рубио в эфире телеканала ABC. Он отметил, что последние несколько лет СМИ то и делают, что постоянно говорят о российском лидере.  Ранее, 15 августа, Владимир Путин и Дональд Трамп завершили исторические переговоры на Аляске, которые по сей день активно обсуждаются как в России, так и на Западе. Президент США возмутился тем, что многие американские СМИ искажают правду об успешности его встречи с Путиным. Он отметил, что переговоры прошли успешно — на 10 из 10. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...