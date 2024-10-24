Власти Пермского муниципального округа переименовали деревни

В Пермском муниципальном округе власти переименовали четыре деревни. Сделано это, чтобы избежать путаницы, так как разные населенные пункты в территории имели одно название.
«В Пермском муниципальном округе переименовали несколько населенных пунктов. Это связано с тем, что после образования округа деревни с одинаковым названием в разных сельских поселениях (например, Берег Камы в Кондратовском и Юго-Камском поселениях) после объединения оказались в едином административно-территориальном образовании», — говорится в telegram-канале «На местах».
Теперь деревни Берег Камы и Заречная бывшего Юго-Камского сельского поселения будут называться Нижний Берег Камы и Малая Заречная, деревня Буланки бывшего Заболотского сельского поселения стала Малыми Буланками, а деревня Ключики бывшего Пальниковского сельского поселения — Малыми Ключиками. До решения депутатов вопрос переименования одобрили жители.
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