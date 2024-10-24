Власти Пермского муниципального округа переименовали деревни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревни-тезки получили новые названия
Деревни-тезки получили новые названия Фото:

В Пермском муниципальном округе власти переименовали четыре деревни. Сделано это, чтобы избежать путаницы, так как разные населенные пункты в территории имели одно название.

«В Пермском муниципальном округе переименовали несколько населенных пунктов. Это связано с тем, что после образования округа деревни с одинаковым названием в разных сельских поселениях (например, Берег Камы в Кондратовском и Юго-Камском поселениях) после объединения оказались в едином административно-территориальном образовании», — говорится в telegram-канале «На местах».

Теперь деревни Берег Камы и Заречная бывшего Юго-Камского сельского поселения будут называться Нижний Берег Камы и Малая Заречная, деревня Буланки бывшего Заболотского сельского поселения стала Малыми Буланками, а деревня Ключики бывшего Пальниковского сельского поселения — Малыми Ключиками. До решения депутатов вопрос переименования одобрили жители.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском муниципальном округе власти переименовали четыре деревни. Сделано это, чтобы избежать путаницы, так как разные населенные пункты в территории имели одно название. «В Пермском муниципальном округе переименовали несколько населенных пунктов. Это связано с тем, что после образования округа деревни с одинаковым названием в разных сельских поселениях (например, Берег Камы в Кондратовском и Юго-Камском поселениях) после объединения оказались в едином административно-территориальном образовании», — говорится в telegram-канале «На местах». Теперь деревни Берег Камы и Заречная бывшего Юго-Камского сельского поселения будут называться Нижний Берег Камы и Малая Заречная, деревня Буланки бывшего Заболотского сельского поселения стала Малыми Буланками, а деревня Ключики бывшего Пальниковского сельского поселения — Малыми Ключиками. До решения депутатов вопрос переименования одобрили жители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...