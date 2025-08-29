Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поблагодарил центр «Наследие» за вклад в укрепление нравственных основ общества. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«Выражаю искреннюю благодарность всему коллективу АНО „Центр „Наследие“ за труд, за неустанные усилия по сохранению духовности, воспитанию подрастающих поколений и укреплению нравственных основ России“, — заявил Трутнев. Его слова приводит пресс-служба центра.
Он отметил, что центр «Наследие» вносит значительный вклад в сохранение и передачу духовного опыта и культурно-исторических ценностей молодому поколению, укрепляя нравственные основы общества и обеспечивая развитие и безопасность страны. По его словам, крепкие моральные устои способствуют гармоничной жизни и внутреннему спокойствию, необходимому для служения Родине.
Также Трутнев сообщил, что по инициативе центра на остров Шумшу была передана икона Святого князя Александра Невского — символ защиты русской земли и православных традиций. Это важно для региона, где завершилась Вторая мировая война и где подвиг народа навсегда остался в памяти. Образ Александра Невского поможет сохранить историческую память и продолжить связь между поколениями.
В заключение Трутнев пожелал центру дальнейших успехов в работе по сохранению культурного наследия. В «Наследии» выразили благодарность за поддержку и подтвердили намерение продолжать популяризацию культурных ценностей России.
