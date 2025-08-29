Минюст обновил реестр иноагентов

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов, добавив в него шесть человек, включая известного блогера и писателя Анатолия Несмияна (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Список опубликован на официальном сайте.
Публициста Анатолия Несмияна внесли в реестр иноагентов, следует из данных минюста. В перечень иностранных агентов были внесены активисты Юрий Бобров и Ирия Везикко, журналисты Олеся Кривцова и Евгений Кротенко, а также юрист Борис Кузнецов.
В мае Следственный комитет инициировал уголовное производство в отношении Несмияна по обвинению в оправдании терроризма. Основанием для этого стал опубликованный им пост о нападении на «Крокус Сити Холл».
