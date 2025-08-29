Минюст обновил реестр иноагентов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Публициста Анатолия Несмияна* внесли в реестр иноагентов
Публициста Анатолия Несмияна* внесли в реестр иноагентов Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов, добавив в него шесть человек, включая известного блогера и писателя Анатолия Несмияна (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Список опубликован на официальном сайте. 

Публициста Анатолия Несмияна внесли в реестр иноагентов, следует из данных минюста. В перечень иностранных агентов были внесены активисты Юрий Бобров и Ирия Везикко, журналисты Олеся Кривцова и Евгений Кротенко, а также юрист Борис Кузнецов. 

В мае Следственный комитет инициировал уголовное производство в отношении Несмияна по обвинению в оправдании терроризма. Основанием для этого стал опубликованный им пост о нападении на «Крокус Сити Холл».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов, добавив в него шесть человек, включая известного блогера и писателя Анатолия Несмияна (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Список опубликован на официальном сайте.  Публициста Анатолия Несмияна внесли в реестр иноагентов, следует из данных минюста. В перечень иностранных агентов были внесены активисты Юрий Бобров и Ирия Везикко, журналисты Олеся Кривцова и Евгений Кротенко, а также юрист Борис Кузнецов.  В мае Следственный комитет инициировал уголовное производство в отношении Несмияна по обвинению в оправдании терроризма. Основанием для этого стал опубликованный им пост о нападении на «Крокус Сити Холл».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...