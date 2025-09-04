Сколько стоит слетать в Китай после отмены визового режима

Эксперт Горин: стоимость путешествия в Китай начинается со 150 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стоимость экскурсионных туров составляет порядка 250-300 тысяч рублей, заявил Горин
Стоимость экскурсионных туров составляет порядка 250-300 тысяч рублей, заявил Горин Фото:

Самая низкая стоимость путешествия в Китай начинается от 150 тысяч рублей на двоих. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Самые доступные путешествия — на остров Хайнань, куда выполняются прямые регулярные рейсы. Стоимость путешествия стартует от 150 тысяч рублей на двоих, включая перелет», — заявил Горин. Его слова приводит aif.ru.

Эксперт также отметил, что экскурсионные туры будут стоить дороже. По его словам, их стоимость будет составлять порядка 250-300 тысяч рублей, а возможно, дороже.

15 сентября будет введен безвизовый режим в Китай для россиян. Для пересечения границы требуется лишь загранпаспорт. В связи с этим прогнозируется увеличение туристического потока россиян на 30-40%. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самая низкая стоимость путешествия в Китай начинается от 150 тысяч рублей на двоих. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. «Самые доступные путешествия — на остров Хайнань, куда выполняются прямые регулярные рейсы. Стоимость путешествия стартует от 150 тысяч рублей на двоих, включая перелет», — заявил Горин. Его слова приводит aif.ru. Эксперт также отметил, что экскурсионные туры будут стоить дороже. По его словам, их стоимость будет составлять порядка 250-300 тысяч рублей, а возможно, дороже. 15 сентября будет введен безвизовый режим в Китай для россиян. Для пересечения границы требуется лишь загранпаспорт. В связи с этим прогнозируется увеличение туристического потока россиян на 30-40%. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...