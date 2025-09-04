Сколько стоит слетать в Китай после отмены визового режима

Самая низкая стоимость путешествия в Китай начинается от 150 тысяч рублей на двоих. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
«Самые доступные путешествия — на остров Хайнань, куда выполняются прямые регулярные рейсы. Стоимость путешествия стартует от 150 тысяч рублей на двоих, включая перелет», — заявил Горин. Его слова приводит aif.ru.
Эксперт также отметил, что экскурсионные туры будут стоить дороже. По его словам, их стоимость будет составлять порядка 250-300 тысяч рублей, а возможно, дороже.
15 сентября будет введен безвизовый режим в Китай для россиян. Для пересечения границы требуется лишь загранпаспорт. В связи с этим прогнозируется увеличение туристического потока россиян на 30-40%. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
