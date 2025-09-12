Явка на челябинских выборах приблизилась к 17 процентам

Явка избирателей на выборы депутатов заксобрания Челябинской области и собраний муниципалитетов к 20:00 первого дня трехдневного голосования составила 16,72%. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.
«На выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области по состоянию на 20:00 проголосовало 430 тысяч 233 избирателя. Это 16,72% (с учетом ДЭГ)», — пояснили в облизбиркоме. По данным на 12:00 12 сентября в области проголосовало 3,73% жителей, к 15:00 явка приблизилась к 11%.
Активнее всего голосовали в одномандатном избирательном округе № 1 (города Верхний Уфалей и Снежинск, Нязепетровский и Каслинский округа) — 26,36%. На втором месте округ № 7 (Саткинский округ и город Трехгорный) — 26,04%. На третьем — округ № 24 (Чесменский, Верхнеуральский, Нагайбакский, Пластовский и Уйский округа) — 25,29%.
Избирательные кампании проходят в 39 муниципалитетах области. Депутатов ЗСО выбирают жители всех 43 городов и районов. Начавшееся 12 сентября голосование завершится в 20:00 воскресенья.
