В Киевской области объявлена воздушная тревога

На Украине сработала воздушная тревога
На Украине сработала воздушная тревога Фото:
Воздушная тревога объявлена в Киевской области. Это следует из онлайн-сервиса по оповещению населения. 

«Активная тревога: Киевская, Черкасская, Полтавская, Сумская, Черниговская области», — говорится на сайте. В остальных регионах тревоги нет. 

Последний раз воздушная тревога объявлялась в Киеве 24 сентября. Но сообщений о прилетах не последовало. А последний крупный удар пришелся на 19 число. 

