Журналистка Малашенко поплатится за возбуждение ненависти

Журналистка Божена Малашенко (ранее Рынска) признана виновной в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Решение вынес Тверской районный суд Москвы.
«По постановлению прокуратуры суд признал Божену Малашенко виновной в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства», — сообщил telegram-канал московской прокуратуры. Основанием для этого решения стало интервью, опубликованное в интернете, где Малашенко допустила публичные высказывания, унижающие группу лиц по национальному признаку. Суд назначил ей административный штраф в размере 20 тысяч рублей.
Проверка была инициирована Тверской межрайонной прокуратурой после появления интервью в открытом доступе. В результате установлено, что высказывания журналистки носили характер публичного оскорбления и способствовали разжиганию социальной розни.
