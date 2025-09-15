Журналистка Малашенко поплатится за возбуждение ненависти

Суд признал Малашенко виновной в возбуждении ненависти
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Журналисту Малашенко признали виновной в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства
Журналисту Малашенко признали виновной в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства Фото:

Журналистка Божена Малашенко (ранее Рынска) признана виновной в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Решение вынес Тверской районный суд Москвы.

«По постановлению прокуратуры суд признал Божену Малашенко виновной в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства», — сообщил telegram-канал московской прокуратуры. Основанием для этого решения стало интервью, опубликованное в интернете, где Малашенко допустила публичные высказывания, унижающие группу лиц по национальному признаку. Суд назначил ей административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Проверка была инициирована Тверской межрайонной прокуратурой после появления интервью в открытом доступе. В результате установлено, что высказывания журналистки носили характер публичного оскорбления и способствовали разжиганию социальной розни.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Журналистка Божена Малашенко (ранее Рынска) признана виновной в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Решение вынес Тверской районный суд Москвы. «По постановлению прокуратуры суд признал Божену Малашенко виновной в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства», — сообщил telegram-канал московской прокуратуры. Основанием для этого решения стало интервью, опубликованное в интернете, где Малашенко допустила публичные высказывания, унижающие группу лиц по национальному признаку. Суд назначил ей административный штраф в размере 20 тысяч рублей. Проверка была инициирована Тверской межрайонной прокуратурой после появления интервью в открытом доступе. В результате установлено, что высказывания журналистки носили характер публичного оскорбления и способствовали разжиганию социальной розни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...