Путин поручил восстановить культурные объекты, пострадавшие от обстрелов ВСУ

Президент России Владимир Путин поручил восстановить объекты культурного наследия, пострадавшие от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и боевых действий. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля по итогам заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству, состоявшегося 25 марта 2025 года.
«Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить восстановление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и иных объектов культуры на территориях, пострадавших в результате боевых действий и обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте Кремля. Доклад по итогам работы должен быть представлен до 30 ноября 2025 года. Помимо этого, Путин также поручил сформировать архивные материалы о разрушениях культурных объектов и донести эту информацию до мировой общественности для привлечения внимания к последствиям боевых действий.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении памяти о жертвах геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны, который предусматривает восстановление разрушенных мемориальных объектов и памятников. Документ возлагает ответственность за такие работы на органы местного самоуправления и определяет порядок выявления и увековечения памяти жертв.
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