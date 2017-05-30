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30 мая 2017
29 мая 2017
Главные новости Свердловской области
00:23  30 мая 2017 0

Свердловские бизнесмены нарушают запрет Кремля

Создаются союзы для торга с областными властями: «Это обиженные, договороспособные люди»
Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
Юбилейный пленум СООО ветеранов, пенсионеров в честь 30-летия создания. Екатеринбург, тунгусов владимир
Владимиру Тунгусову (слева) нужно сделать так, чтобы удовлетворены были не только интересы крупных игроков, но и общественников, различных активистовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Часть свердловских политиков и бизнесменов проигнорировали указание администрации президента РФ прекратить предвыборную поддержку каких-либо кандидатов, кроме врио губернатора Евгения Куйвашева. Они намерены предложить оппозиционерам негласную бесплатную помощь в сборе подписей муниципальных депутатов, в построении агитационной сетки. А в некоторых случаях пообещать крупные суммы на кампанию. Эксперты не верят в искренность добровольных помощников, считая их действия элементом политического торга.

Как ранее сообщало «URA.RU», примерно до середины мая федеральные политики давали установку на проведение в области конкурентных губернаторских выборов с высокой явкой. Эта концепция предусматривала участие в кампании ряда сильных кандидатов. Авторы такого сценария предполагали, что достигнутая в тяжелой борьбе победа сделает власть избранного главы региона более легитимной.

Евгений Куйвашев на форуме Евразия. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев подумает над каждым предложением о сотрудничестве
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Но впоследствии установки Москвы поменялись на прямо противоположные. Высокая явка и известные оппозиционеры стали администрации губернатора не нужны: они создавали опасность второго тура, а такой сценарий запрещен для всех территорий.

Сначала появилась информация, что в выборах не примет участие лидер свердловских «справедливороссов» Александр Бурков. Не будет ярких кандидатов у КПРФ и ЛДПР. На словах подавляющая часть свердловских випов поддержали будущего выдвиженца от «Единой России» Евгения Куйвашева. Но на деле довольно обширная группа общественников, политиков и бизнесменов тут же начали сепаратные переговоры с его потенциальными (пусть даже формальными) конкурентами. В их числе представители ОНФ, бывшие депутаты и экс-чиновники.

Медиафорум "ОНФ". Первый день. Санкт-Петербург, микрофон, онф, табличка, наглядная агитация, табличка
ОНФ собрал настолько разношерстную публику, что среди его активистов есть и те, кто посылает сигналы губернатору
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Это люди в чем-то обиженные на главу региона. Каждый из них контролирует какой-либо ресурс. Это могут быть группы депутатов в нескольких думах, способных поставить подписи в поддержку выдвижения Ройзмана. Речь также может идти об обширных агитационных сетках на местах», — рассказывает основатель консалтинговой группы Bakster group Дмитрий Гусев.

По словам главы уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолия Гагарина, создаваемые в результате альянсы будут краткосрочными: «Можно ожидать лишь локального кратковременного колыхания информационной повестки без особого политического эффекта».

Эксперт считает, главная цель сотрудничества свердловских випов с альтернативными кандидатами — дать сигнал губернаторской команде о желании вступить в переговоры с областными властями.

«Если губернаторская команда предложит им более достойный и выгодный вариант дальнейшего совместного сотрудничества, то сможет инкорпорировать ситуативных сторонников оппонентов в собственную кампанию», — говорит Гагарин.

Политконсультант Александр Пирогов уверен, что речь идет об одной из форм обычного цивилизованного политического торга, предметом которого могут стать посты, госконтракты и другие блага. Эксперт советует политикам скептически относиться к предложениям волонтеров. И меньше всего доверять владельцам агитсетей. «Сетка — это хитрая вещь. Входящим в нее людям нужно постоянно платить, постоянно их задействовать. После периода бездействия сетку нужно некоторое время восстанавливать, иначе от первоначального числа входивших в нее людей останется лишь четверть, а то и меньше», — подчеркивает Александр Пирогов.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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