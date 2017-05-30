Свердловские бизнесмены нарушают запрет Кремля

00:23 30 мая 2017 0

Владимиру Тунгусову (слева) нужно сделать так, чтобы удовлетворены были не только интересы крупных игроков, но и общественников, различных активистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Часть свердловских политиков и бизнесменов проигнорировали указание администрации президента РФ прекратить предвыборную поддержку каких-либо кандидатов, кроме врио губернатора Евгения Куйвашева. Они намерены предложить оппозиционерам негласную бесплатную помощь в сборе подписей муниципальных депутатов, в построении агитационной сетки. А в некоторых случаях пообещать крупные суммы на кампанию. Эксперты не верят в искренность добровольных помощников, считая их действия элементом политического торга.

Как ранее сообщало «URA.RU», примерно до середины мая федеральные политики давали установку на проведение в области конкурентных губернаторских выборов с высокой явкой. Эта концепция предусматривала участие в кампании ряда сильных кандидатов. Авторы такого сценария предполагали, что достигнутая в тяжелой борьбе победа сделает власть избранного главы региона более легитимной.

Евгений Куйвашев подумает над каждым предложением о сотрудничестве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Но впоследствии установки Москвы поменялись на прямо противоположные. Высокая явка и известные оппозиционеры стали администрации губернатора не нужны: они создавали опасность второго тура, а такой сценарий запрещен для всех территорий.

Сначала появилась информация, что в выборах не примет участие лидер свердловских «справедливороссов» Александр Бурков. Не будет ярких кандидатов у КПРФ и ЛДПР. На словах подавляющая часть свердловских випов поддержали будущего выдвиженца от «Единой России» Евгения Куйвашева. Но на деле довольно обширная группа общественников, политиков и бизнесменов тут же начали сепаратные переговоры с его потенциальными (пусть даже формальными) конкурентами. В их числе представители ОНФ, бывшие депутаты и экс-чиновники.

ОНФ собрал настолько разношерстную публику, что среди его активистов есть и те, кто посылает сигналы губернатору Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Это люди в чем-то обиженные на главу региона. Каждый из них контролирует какой-либо ресурс. Это могут быть группы депутатов в нескольких думах, способных поставить подписи в поддержку выдвижения Ройзмана. Речь также может идти об обширных агитационных сетках на местах», — рассказывает основатель консалтинговой группы Bakster group Дмитрий Гусев.

По словам главы уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолия Гагарина, создаваемые в результате альянсы будут краткосрочными: «Можно ожидать лишь локального кратковременного колыхания информационной повестки без особого политического эффекта».

Эксперт считает, главная цель сотрудничества свердловских випов с альтернативными кандидатами — дать сигнал губернаторской команде о желании вступить в переговоры с областными властями.

«Если губернаторская команда предложит им более достойный и выгодный вариант дальнейшего совместного сотрудничества, то сможет инкорпорировать ситуативных сторонников оппонентов в собственную кампанию», — говорит Гагарин.

Политконсультант Александр Пирогов уверен, что речь идет об одной из форм обычного цивилизованного политического торга, предметом которого могут стать посты, госконтракты и другие блага. Эксперт советует политикам скептически относиться к предложениям волонтеров. И меньше всего доверять владельцам агитсетей. «Сетка — это хитрая вещь. Входящим в нее людям нужно постоянно платить, постоянно их задействовать. После периода бездействия сетку нужно некоторое время восстанавливать, иначе от первоначального числа входивших в нее людей останется лишь четверть, а то и меньше», — подчеркивает Александр Пирогов.