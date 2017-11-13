«Есть случаи, когда у главврача по 11 заместителей»

12:50 13 ноября 2017 0

Модернизация пермского здравоохранения вызывает двойственное впечатление у наблюдателей: множество интересных идей и куча рисков одновременно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Одно из объявленных приоритетных для губернатора Пермского края Максима Решетникова направлений — здравоохранение — ждет новая волна больших перемен. Начались замены в рядах главврачей, причем не публичные (как два года назад), а кулуарные. Реорганизация работы больниц скоро настигнет и детей.

В ноябре истекают сроки контрактов 56 главных врачей — это треть всех руководителей медучреждений в Пермском крае. Два года назад ротация была пакетной и привела к серьезным волнениям. Новая уже стартовала, но пока региональный минздрав действует непублично. На прошлой неделе стало известно о смене руководства Добрянской центральной районной больницы и городской больницы Березников. В первом случае должность получил 33-летний хирург Роман Конев, который ранее руководил лишь отделением. А в Березниках больницу возглавил сын знаменитого хирурга Сергея Суханова — 36-летний Михаил Суханов. Последний тоже никогда не руководил медучреждениями, но поработал на посту заместителя главврача.

Максим Решетников объявил медицину приоритетом, и работа в минздраве закипела Фото: Стефан Савелли © URA.RU

В обоих случаях главврачей крупных учреждений сменили условные «не главврачи» — специалисты с гораздо меньшим управленческим опытом. Причем назначения прошли без конкурсов, которые практиковались в 2015 году.

«Никто за пределами самого минздрава не знает, как принимаются эти решения. Чиновники ни с кем не советуются, поэтому всем остается лишь гадать, почему кого-то меняют на кого-то и как возникают эти кандидатуры. И ни один главврач не чувствует себя абсолютно спокойно», — говорит информатор, знакомый с ситуацией в медицинском сообществе. Источник в правительстве указывает на замену среди неэффективно управляющих руководителей.

Сейчас минздрав возглавляет Дмитрий Матвеев, бывший вице-премьер правительства Кировской области. Осведомленные собеседники рассказывают, что и. о. министра нашел общий язык со своим заместителем Константином Шипигузовым (курирует лечебное дело). К обоим медики относятся очень позитивно и считают их сильными, прогрессивными специалистами.

Дмитрий Матвеев быстро прижился в Прикамье, несмотря на патологическую нелюбовь пермяков к «варягам» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Другой тандем — заместители министра Михаил Мальцев и Алексей Казаченко (курирует в ведомстве экономику), близкие к советнику губернатора, бывшему вице-премьеру Анатолию Зубареву. Отдельной фигурой остается замминистра Янина Калина (курирует проекты, в том числе «Новую поликлинику»), которую ранее называли соратницей спикера Заксобрания Валерия Сухих. Сейчас чиновницу многие считают более самостоятельной.

Плюс куратором минздрава в правительстве остается «социальный» вице-премьер Татьяна Абдуллина — еще один выходец из команды Сухих. Кто за каким решением стоит в министерстве — мало кто знает. А политическая элита предполагает, что закрытость минздрава — результат серьезных внутренних противостояний между «кланами».

В пресс-службе минздрава «URA.RU» пояснили, что главврачей меняют в результате коллегиального решения. Специальная комиссия оценивает совокупность факторов: соответствие возраста кандидата федеральному законодательству (сейчас предельный возраст для главврачей по закону — 65 лет, но по ходатайству коллектива минздрав может рассмотреть возможность продления контракта главврача вплоть до 70 лет), экономические показатели больницы, отношение руководителя с коллективом, жалобы пациентов. Только после этого принимается решение: продлить договор с прежним главврачом или же пригласить нового специалиста.

Полгода назад никто не сомневался, что Анатолий Зубарев возьмет минздрав под свой контроль. Кто же в ведомстве правит сегодня — непонятно Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Кто еще в ближайшее время возглавит больницы Пермского края — пока непонятно. Но в медицинской среде обсуждают, что на «скамейке запасных» сегодня и такие известные специалисты, как Олег Бурцев (экс-депутат Заксобрания и бывший главврач МСЧ №11, уволенный в связи со скандалом из-за смерти 13-летней пермячки Сони), замминистра из предыдущей команды Павел Штэфан, экс-главврач Ленской районной больницы Сергей Вылегжанин (с ним два года назад не продлили контракт, а затем в больнице выявили серьезные нарушения) и замглавврача пермской горбольницы №2 Валерий Блинов, близкий к советнику губернатора Зубареву.

Замена главврачей накладывается на оптимизацию и реорганизацию здравоохранения в Пермском крае, несколько лет назад уже проведенную в большинстве территорий страны. Чиновники создают «кластеры» — объединяют медицинские учреждения. Такие процессы запущены в Кизеловском угольном бассейне (КУБ), Коми-Пермяцком округе, Соликамском и Кунгурском районах. Идет объединение скорой помощи Перми и Пермского района. Источник в министерстве говорит о положительном эффекте от этой работы: «Убираем дублирующий персонал хозяйственной деятельности: администраторов, бухгалтеров, есть случаи, когда у главврача по 11 заместителей».

«С одной стороны, объединение должно улучшить управляемость больницами, оптимизировать ресурсы, сократить административный персонал. А с другой стороны, в результате такой реорганизации уменьшится число медучреждений. Это удобно минздраву — через руководителей „кластеров“ гораздо проще продавливать непопулярные решения, чем договариваться с 150 главврачами», — отмечает собеседник в правительстве региона.

Еще не утих конфликт вокруг реорганизации Дома ребенка, как в кулуарах зазвучала другая детская тема — реорганизация педиатрической службы и появление еще одного своего рода «кластера». Обсуждается, в частности, идея усилить и расширить краевую детскую клиническую больницу за счет других учреждений. Собеседники в медицинском сообществе выражают опасения, что в итоге в детских лечебницах неизбежно сократится число коек. А это чревато тем, что врачи будут ставить ребенку более мягкий диагноз — чтобы не госпитализировать в случае нехватки мест в больницах.

И.о. министра Дмитрий Матвеев пояснил «URA.RU», что специальная рабочая группа действительно прорабатывает изменения маршрутизации в педиатрии, но не готовит глобальной реорганизации. «Обсуждается, что в краевую детскую больницу будут поступать самые сложные пациенты. Но о сокращении коечного состава сегодня речи не идет», — добавил глава минздрава.

Прежде чем браться за реорганизацию какой-либо больницы, необходимо оценить все риски — убежден советник заместителя руководителя Центрального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) по работе с регионами Евгений Симакин. «В каждом случае нужна комиссия, которая оценила бы все плюсы и минусы реорганизации, привлекла общественность. Но ничего подобного не происходит. Более того, сам минздрав доводит до врачей противоречивую информацию — то одно, то другое. Никакого механизма, понятной системы по созданию „кластеров“ сегодня просто нет», — отмечает «фронтовик».