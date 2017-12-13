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13 декабря 2017
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11 декабря 2017
23:31  13 декабря 2017 0

Как Пермский край перестал быть лидером среди пьющих регионов

«URA.RU» раскрыло секрет успеха — он в игре со статистикой
Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, водка
Найден ответ, как Пермскому краю в кратчайшие сроки отделаться от репутации «алкогольного» регионаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермский край, названный экспертами одним из самых пьющих регионов, совсем скоро может оказаться в числе наиболее трезвых. «URA.RU» углубилось в суть вопроса и выяснило причины провала Прикамья. Найден и секрет, который позволит покончить со случайными отравлениями алкоголем.

За последние недели немало шуму наделал национальный рейтинг проекта «Трезвая Россию». Эксперты определили самые «пьющие» регионы России. Пермский край занял в турнирной таблице лишь 81 место из 85. В пятерку худших Прикамье попало вместе с Бурятией, Чукотским и Ненецким АО и Магаданской областью. Самыми трезвыми стали Чечня, Ингушетия и Дагестан.

Негативная оценка Пермского края вызвала недоумение общественности. Но ответ на вопрос, почему Прикамье оказалось среди самых пьющих, довольно прост. Составители рейтинга в обосновании итогов указали, что регионы оценивали по шести критериям: число умерших от отравления алкоголем, численность больных алкоголизмом, количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, объемы проданного спиртного и произведенного контрафакта, сила регионального антиалкогольного законодательства. Были взяты данные за 2016 год, а известно, что как раз по смертям самые высокие показатели были у Пермского края.

Первая пресс-конференция губернатора Пермского края Максима Решетникова. Пермь, решетников максим
Позитивная свежая статистика порадовала Максима Решетникова, но она весьма неоднозначна
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Однако в этом году ситуация в корне изменилось, снова удивив наблюдателей: смертность от алкоголя в Пермском крае упала в 2,5 раза. Эти сведения были озвучены в конце октября на координационном совещании в администрации губернатора в присутствии Максима Решетникова. Теперь Прикамье в рейтинге смертности от спиртного занимает не первое (худшее) место, а 33-е по России. Такие данные прозвучали в докладе главного нарколога региона Ларисы Юрковой.

Источник в медицинском сообществе в разговоре с корреспондентом «URA.RU» отметил, что обсуждение позитивных данных активно продолжается. Причина — отсутствие понимания, за счет чего Пермский край вдруг сделал качественный рывок относительно «алкогольных» смертей. «Внешне вряд ли кто-то заметил разницу. В целом в больницы попадает не меньше людей с алкогольными отравлениями. Поэтому статистика вызывает вопросы и интерес в том числе и у профессионалов», — говорит собеседник.

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За последние годы, действительно, статистика смертности от случайных отравлений алкоголем менялась не сильно. По данным Пермьстата, этот показатель колеблется в пределах 553 — 661 в год: 599 (2011 год), 553 (2012), 553 (2013), 661 (2014), 660 (2015), 589 (2016).

Самые свежие данные на эту тему содержатся в докладе Пермьстата о социально-экономическом положении региона за январь—октябрь 2017 года. В разделе «Демография» можно обнаружить, что за девять месяцев прошлого года случайных отравлений алкоголем было 470, а уже в этом году их зафиксировано только 193. То есть показатель действительно упал в 2,5 раза.

Однако обнаружилась любопытная деталь. В качестве причины смертности в докладе также значатся «отравления алкоголем с неопределенными намерениями» (выделен красным цветом в представленной таблице). В этом году таких случаев насчитали 194, а в прошлом не было ни одного. А если этот показатель сложить с привычными данными о случайных отравлениях, то получится, что от спиртного умерли 387 человек — меньше, чем в прошлом году на 83. Но тогда о снижении алкогольных смертей в 2,5 раза тут говорить не приходится.

В этом году у пермяков, злоупотребляющих алкоголем, появились какие-то «неопределенные намерения»
Фрагмент доклада Пермьстата «Социально-экономическое положение Пермского края. Январь—октябрь 2017 года»

Лариса Юркова пояснила корреспонденту «URA.RU», что в своем докладе использовала как раз данные Росстата. Причем показатели смертности именно от случайных отравлений алкоголем. «Есть несколько служб, которые подают данные в Росстат. Принципы, по которым так „разносится“ статистика, мне неизвестны», — добавила главный нарколог.

В Пермьстате «URA.RU» рассказали, что к ним данные о смертности поступают из органов ЗАГСа, которые напрямую от жителей получают справки с указанием диагнозов. Соответственно, эти документы родственникам умерших выдают сотрудники медицинских учреждений.

В пресс-службе министерства здравоохранения Прикамья «URA.RU» пояснили, что в случаях отравлений алкоголем причину смерти обычно определяет краевое бюро судебно-медицинской экспертизы. Начальник учреждения Александр Онянов сообщил, что посмотрит, в каких случаях были установлены «отравления алкоголем с неопределенными намерениями», и позднее пояснит суть этого показателя.

У Пермского края, таким образом, появился шанс. Если в следующем году «Трезвая Россия» в своем рейтинге учтет только смертность от случайных отравлений алкоголем, то Прикамье точно не войдет в пятерку худших регионов.

Подобные рейтинги, впрочем, сегодня уже мало влияют на репутацию региона — отмечает историк и социолог Олег Лейбович. «Такие рейтинги стали ремеслом. Этот продукт неплохо продается. А определяющие позиции регионов эксперты могут и не быть таковыми. Результаты рейтинга власти могут использовать для каких-либо управленческих шагов. Но в данном случае надо понимать, что пьют конкретные люди, а вовсе не регионы», — говорит эксперт.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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