12:17 08 марта 2018 4

Фотомодель Виктория Лопырева считает важным праздник 8 Марта Фото: Александр Мамаев © URA.RU

8 Марта входит в число главных праздников в нашей стране. Согласно результатам социологических исследований, 94% опрошенных россиян планируют дарить в этот день девушкам подарки, при этом самым популярным презентом являются цветы. Почему вокруг женщин по-прежнему немало стереотипов, может ли в России девушка добиться таких же успехов, как мужчина, и кто платит за ужин в ресторане — в колонке российской телеведущей, фотомодели, посла чемпионата мира по футболу 2018 года Виктории Лопыревой.

Многие сегодня критикуют праздники 23 Февраля и 8 Марта — дескать, это торжества исключительно по гендерному признаку. Однако я не согласна с такой трактовкой. Праздник — это всегда хорошо, это дополнительный повод напомнить своим дорогим и близким людям, как их сильно любят.

Виктория Лопырева рассказывает, что ее молодой человек всегда оплачивает ее счет в кафе Фото: личная страница Николая Баскова в Instagram

Лично меня еще с детства с 8 Марта поздравлял папа — такая была традиция. К тому же это не просто праздник всех женщин, а еще и праздник прихода долгожданной весны. Помню, как в этот день в школе нас поздравляли мальчики-одноклассники, было очень приятно.

Легко ли женщине добиться успеха в современной России? На мой взгляд, гендерная история тут ни при чем. Стать успешным в принципе сложно, вне зависимости от того, женщина ты или мужчина. Надо очень хотеть этого успеха и много работать, а не жаловаться на различные трудности.

Надо признать, что сегодня в нашей стране и мужчины, и женщины могут иметь почти любые профессии — никаких объективных ограничений и препятствий не существует.

Помню, когда я только начинала трудиться в сфере футбола [в 2007 году Виктория стала соведущей программы «Футбольная ночь»],

многие смотрели на меня с нескрываемым удивлением, считая девушку и такой мужской спорт вещами мало совместимыми.

Однако я сумела доказать своим примером, что вполне реально заниматься теми вещами, которые интересны именно тебе. Сегодня я — профессионал в своем деле, ко мне прислушиваются, со мной специалисты в этой сфере общаются на равных. Или другой пример: еще не так давно трудно было представить, что мужчина работает в бьюти-индустрии, а сегодня в этом нет ничего удивительного.

Мне кажется, что с женщинами связано немало стереотипов: дескать, в Европе и на Западе в кафе или ресторане каждая девушка платит сама за себя, а у нас, в России, это должен делать парень.

Надо исходить из того, что никто никому ничего не должен. Если мужчина хочет заплатить, пусть платит. Я девушка, которая выросла в Ростове-на-Дону и вполне нормально отношусь к тому, когда в заведении счет оплачивает мужчина, не вижу в этом ничего такого, что ущемляло бы мои права. При этом я хорошо зарабатываю, поэтому при желании могу оплатить в ресторане счет за всю компанию. Но вопрос-то ведь не столько в деньгах, сколько в том, насколько комфортно в этот момент будет чувствовать себя мужчина. Лично мой молодой человек [Виктория Лопырева встречается с певцом Николаем Басковым] всегда платит в кафе за меня, думаю, ему это приятно, а это самое главное.