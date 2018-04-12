Создание новых округов в Прикамье уничтожит три моногорода

13:38 12 апреля 2018 0

В Прикамье немало проблемных территорий, которым объединение несет большие риски Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Пермском крае набрала ход политическая реформа, начатая губернатором Максимом Решетниковым. Многие территории Прикамья объединяются в городские округа — ради удобства и властей, и жителей ликвидируются сельские администрации и советы депутатов. Подобные процессы активизировались и в Горнозаводском районе, где еще недавно назревал протест. Впрочем, в данном случае обнаружились не только политические, но и экономические риски.

При Максиме Решетникове в муниципалитетах началась активная борьба с «двоевластием» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Решетников ранее одобрил объединительные процессы, но с оговоркой: если население поддержит. А жителям обещают выгоду в виде «единого окна» местных властей и экономии за счет упразднения «лишних» чиновников, более простое и быстрое участие территорий в различных программах (благоустройство, формирование комфортной городской среды, ремонт дорог и дворов) — сейчас процессы согласования на разных уровнях власти довольно сложные и долгие.

У властей региона тоже есть своя очевидная выгода. Во-первых, проще выделять средства из бюджета и контролировать развитие территории, если она не поделена на муниципалитеты и поселения. Во-вторых, «продавливать» решения, договариваться с местными элитами через одного главу проще, чем через двух, трех и более.

Родной Кунгур не порадовал Романа Кокшарова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Наиболее энергично объединительный процесс идет в Краснокамском и Чайковском районах, которые всегда считались проблемными и конфликтными, а также в депрессивных Кизеловском и Гремячинском районах (в этих случаях инициатива уже одобрена Законодательным собранием Прикамья). Явной неудачей затея обернулась в Кунгурском районе — родном для вице-премьера и министра территориального развития Романа Кокшарова.

И в Горнозаводском районе объединение изначально стало проблемной темой. Земское собрание идею поддержало, но тут же в процесс включилась сельская элита. Так, движение «ГОРН» из поселка Пашия публично выступило с критикой проекта, заявило об опасности ликвидации местного самоуправления — советов депутатов в поселениях.

«После этой реформы (так называемого укрупнения городского поселения) Земское Собрание района станет именоваться городской Думой, глава района — главой округа, а чиновники района — чиновниками округа. Это, конечно, не реформа, а лишь смена названий, вывесок, должностей и окладов», — было сказано в заявлении «ГОРНа».

Зинаида Сибирякова считает, что самостоятельно поселение уже не выживет Фото с сайта администрации Горнозаводского района

Однако теперь выяснилось, что конфликты улажены. Все поселения предварительно выразили готовность объединиться. В том числе и Пашия. И «ГОРН» остановить процесс не сумел.

Глава Пашии Зинаида Сибирякова в беседе с корреспондентом «URA.RU» сообщила, что местный совет депутатов на 23 апреля назначил публичные слушания по вопросу объединения. «Мы надеемся на лучшее, потому что хуже быть уже не может. Самостоятельно нам не решить всех проблем. В поселении большая задолженность по газу, при этом собираемость налогов низкая. Надеемся, что в результате объединения проблемы будут решаться быстрее и инвестор пойдет на нашу территорию охотнее», — пояснила собеседница. Местные власти рассчитывают, что после объединения в Думе городского округа Пашию будут представлять по крайней мере три депутата.

Однако на региональном уровне видят риски объединения. Дело в том, что Горнозаводск, Пашия и поселок Теплая Гора имеют статус моногородов. То есть официально признано тяжелое экономическое положение территорий, сегодня они могут рассчитывать на дополнительное финансирование, помощь правительства в привлечении инвесторов.

Александр Григоренко ждет внятного ответа от правительства Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Курирующий Горнозаводский район депутат Заксобрания от ЛДПР Александр Григоренко уверен, что давно пора создать здесь городской округ, но с учетом интересов жителей всех поселений. При этом действительно есть опасения утраты статуса моногорода.

«Это не просто формальный статус, но и дополнительные субсидии муниципалитетам на благоустройство, и возможность получения льготных субсидий и кредитов для приходящего в эти территории бизнеса. Я отправлял в министерство территориального развития запрос на эту тему, но вразумительного ответа так и не получил. Ни в устном, ни в письменном виде», — утверждает парламентарий.

Александр Афанасьев говорит, что власти уже озадачились будущем многородов Фото с сайта администрации Горнозаводского района

Глава Горнозаводского района Александр Афанасьев подтверждает, что все поселения предварительно выразили согласие объединиться — в апреле Заксобрание уже может рассмотреть соответствующий законопроект. О рисках потери статуса моногорода власти знают — «Мы работаем в этом направлении».

В целом идея команды губернатора объединить территории в городские округа реализуется вполне успешно даже там, где первоначально возникали конфликты — отмечает политический консультант Сергей Иванов. «На местах возобладало здравомыслие политиков. От объединения проигрывает лишь небольшая часть истеблишмента. А выгодно оно всем — ликвидируется двоевластие, дублирование функций. Думаю, и краевые власти приложили усилия, чтобы объединительные процессы шли гладко. Не исключаю, что в следующем году к реформе будут готовы Добрянский и Осинский районы», — отметил эксперт.