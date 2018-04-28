{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 апреля 2018
27 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
20:00  28 апреля 2018 1

Кто допустил смерть двух бизнесменов? Деловая элита назвала имена

У предпринимателей нет защитников: когда начинается конфликт — проще стреляться
Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
Жертвы убийства. Трупы. Окровавленный нож, убийство, жертва, труп, расследование
В конфликтных ситуациях у предпринимателей возникают идеи просто «замочить» оппонентаФото: depositphotos.com © URA.RU

Перестрелка между двумя бизнесменами в Екатеринбурге раскрыла кризис в институтах поддержки предпринимательства. Бизнес штормит от нехватки денег и банкротств, однако в организациях, которые должны помогать, словно не видят напряжения в сообществе, говорят собеседники «URA.RU». Оставшись наедине со своими проблемами, люди, которые вообще не связаны с криминалом, берутся за оружие.

27 апреля в элитном жилом комплексе «Бажовский» произошла стрельба. Считается, что ее устроил основатель компании «Олми» Олег Елкин во время встречи с ее нынешним владельцем Павлом Неверовым. Известно, что стрелявший обвинял оппонента в том, что из-за него задолжал перед банками крупную сумму и потерял дело всей жизни. После убийства Неверова Елкин попытался покончить с собой и умер в больнице.

Смерть Павла Неверова, публичного бизнесмена, стала шоком
Facebook Павла Неверова

Эта история шокировала бизнес-среду Екатеринбурга. Обоих предпринимателей не относят к криминальному миру 1990-х и называют «цивилизованными». Неверова вообще считают представителем «новой волны»: он пользовался популярностью среди журналистов в качестве эксперта, много писал в Facebook, занимался бизнес-тренингами.

Наблюдатели указывают, что такая история в регионе может легко повториться. Свердловская область по России в 2017 году вошла в топ-5 регионов по количеству банкротств юрлиц — 447, и в топ-6 по количеству банкротств физлиц — 967 (по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве). Политик Евгений Артюх, который раньше занимался юридическими спорами, в беседе с «URA.RU» поделился, что в конфликтных ситуациях у предпринимателей часто возникают идеи просто «замочить» оппонента.

«Неверов стал банкротом, Елкин потерял бизнес, даже в судах было уже ничего не доказать. Бизнесмены зашли в тупик», — сказал «URA.RU» Артюх. Он видит выход из такой ситуации так: либо обратиться к психологу, чтобы не перейти черту, либо попытаться уладить конфликт в центре медиации.

Однако первый вариант вряд ли поможет спасти бизнес. А от второго вообще мало пользы, считают юристы. «Я в своей карьере не помню ни единого случая, когда моим клиентам могло пригодиться медиаторство. Насколько мне известно, случаи обращения к таким специалистам — единичны. Во многом, причина в слабой правовой регламентации этого института — отсутствие обязательной силы по достигнутым договоренностям и так далее. Очень жаль, ведь медиаторов специально учат разрешать конфликты», — сказал «URA.RU» юрист Евгений Витман.

Клипарт. Екатеринбург, купюры, монеты, деньги, рубли, наличные
Когда речь заходит о потере бизнеса, люди теряют голову и придумывают сценарии расправы
Фото: Александр Константинов © URA.RU

В бизнес-среде указывают, что не рассчитывают на помощь и от других институтов поддержки предпринимательства — различных союзов и общественных организаций. Бизнесмен Станислав Баженов сказал «URA.RU», что такие объединения не подключаются к частным конфликтам и на самом деле заняты политикой, а не помощью компаниям.

«Что касается различных институтов, я вижу, что в Екатеринбурге этого просто нет. Эти организации либо далеки от предпринимательства, либо просто декоративны. Когда начинаются какие-то проверки, судебные разбирательства, предприниматель остается один на один со своей проблемой. Никакие общественные институты ему не помогут», — сказал Баженов.

Пессимистично собеседники «URA.RU» говорят о работе свердловского бизнес-омбудсмена Елены Артюх. Депутат гордумы Екатеринбурга и владелец компании «Прокат строительных инструментов» Дмитрий Головин называет ее аппарат «имитацией» реально полезного органа. «В нормальном государстве работают суды, прокуратура, полиция. Но у нас не работают, и нам подсовывают вместо них такие имитации. Говорят, мол, что-то случилось, тогда идите к омбудсмену. Но то, что Елена Артюх разрулит кейс, например, с этими двумя бизнесменами, мне даже во сне не приснится», — сказал Головин «URA.RU».

Банкротство, человек пьет, микробы, спички, пытки, скидки, дайджест, кризис, банкротство, банкрот, нет денег, пустые карманы
Свердловская область — в лидерах по количеству банкротств
Фото: depositphotos.com © URA.RU

На сайте омбудсмена Артюх в разделе «Важно» за апрель — приглашения на круглые столы, информация об онлайн-кассах, отчеты с совещаний. Но ни слова об экономических спорах.

Аналогичная ситуация с уральским отделением «Деловой России». С 20 по 21 апреля организация проводила форум «Деловой протокол. Время вперед!». На нем обсуждались чемпионат мира-2018, «Иннопром», российско-китайское ЭКСПО. Однако кого будут интересовать выставки или футбол, когда у него отбирают имущество из-за долгов?

В условиях, когда ни один из институтов не может помочь предпринимателю в тупиковой ситуации, в бизнес-среде продолжает жить мнение, что конфликты можно решать «по-мужски». Такой подход не смущает и самого Головина.

Новость по теме
Стали известны имена бизнесменов, погибших в перестрелке в Екатеринбурге

«Как ни странно, но история с этой перестрелкой укладывается в мое понимание справедливости. Предприниматель должен платить по своим долгам. В 1990-е таким людям бензопилой головы отпиливали», — сказал депутат-предприниматель Головин.

Глава свердловской «Деловой России» Леонид Гункевич считает, что проблема на самом деле кроется в том, что предприниматели сами не рассказывают о своих проблемах, так как в обществе это не принято. «Я общался с Павлом Неверовым и даже не знал, о том, что у него есть конфликт с Олегом Елкиным. Спрашивал у него, как дела — он отвечал, что небольшие проблемы есть, но все нормально. По факту, люди не обращаются в бизнес-сообщества, которые именно для таких случаев и созданы», — сказал «URA.RU» Гункевич.

Получить комментарий Елены Артюх не удалось — сначала она не ответила на звонок журналиста, затем ее телефон оказался выключен.

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров