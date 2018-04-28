Кто допустил смерть двух бизнесменов? Деловая элита назвала имена

20:00 28 апреля 2018 1

В конфликтных ситуациях у предпринимателей возникают идеи просто «замочить» оппонента Фото: depositphotos.com © URA.RU

Перестрелка между двумя бизнесменами в Екатеринбурге раскрыла кризис в институтах поддержки предпринимательства. Бизнес штормит от нехватки денег и банкротств, однако в организациях, которые должны помогать, словно не видят напряжения в сообществе, говорят собеседники «URA.RU». Оставшись наедине со своими проблемами, люди, которые вообще не связаны с криминалом, берутся за оружие.

27 апреля в элитном жилом комплексе «Бажовский» произошла стрельба. Считается, что ее устроил основатель компании «Олми» Олег Елкин во время встречи с ее нынешним владельцем Павлом Неверовым. Известно, что стрелявший обвинял оппонента в том, что из-за него задолжал перед банками крупную сумму и потерял дело всей жизни. После убийства Неверова Елкин попытался покончить с собой и умер в больнице.

Смерть Павла Неверова, публичного бизнесмена, стала шоком Facebook Павла Неверова

Эта история шокировала бизнес-среду Екатеринбурга. Обоих предпринимателей не относят к криминальному миру 1990-х и называют «цивилизованными». Неверова вообще считают представителем «новой волны»: он пользовался популярностью среди журналистов в качестве эксперта, много писал в Facebook, занимался бизнес-тренингами.

Наблюдатели указывают, что такая история в регионе может легко повториться. Свердловская область по России в 2017 году вошла в топ-5 регионов по количеству банкротств юрлиц — 447, и в топ-6 по количеству банкротств физлиц — 967 (по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве). Политик Евгений Артюх, который раньше занимался юридическими спорами, в беседе с «URA.RU» поделился, что в конфликтных ситуациях у предпринимателей часто возникают идеи просто «замочить» оппонента.

«Неверов стал банкротом, Елкин потерял бизнес, даже в судах было уже ничего не доказать. Бизнесмены зашли в тупик», — сказал «URA.RU» Артюх. Он видит выход из такой ситуации так: либо обратиться к психологу, чтобы не перейти черту, либо попытаться уладить конфликт в центре медиации.

Однако первый вариант вряд ли поможет спасти бизнес. А от второго вообще мало пользы, считают юристы. «Я в своей карьере не помню ни единого случая, когда моим клиентам могло пригодиться медиаторство. Насколько мне известно, случаи обращения к таким специалистам — единичны. Во многом, причина в слабой правовой регламентации этого института — отсутствие обязательной силы по достигнутым договоренностям и так далее. Очень жаль, ведь медиаторов специально учат разрешать конфликты», — сказал «URA.RU» юрист Евгений Витман.

Когда речь заходит о потере бизнеса, люди теряют голову и придумывают сценарии расправы Фото: Александр Константинов © URA.RU

В бизнес-среде указывают, что не рассчитывают на помощь и от других институтов поддержки предпринимательства — различных союзов и общественных организаций. Бизнесмен Станислав Баженов сказал «URA.RU», что такие объединения не подключаются к частным конфликтам и на самом деле заняты политикой, а не помощью компаниям.

«Что касается различных институтов, я вижу, что в Екатеринбурге этого просто нет. Эти организации либо далеки от предпринимательства, либо просто декоративны. Когда начинаются какие-то проверки, судебные разбирательства, предприниматель остается один на один со своей проблемой. Никакие общественные институты ему не помогут», — сказал Баженов.

Пессимистично собеседники «URA.RU» говорят о работе свердловского бизнес-омбудсмена Елены Артюх. Депутат гордумы Екатеринбурга и владелец компании «Прокат строительных инструментов» Дмитрий Головин называет ее аппарат «имитацией» реально полезного органа. «В нормальном государстве работают суды, прокуратура, полиция. Но у нас не работают, и нам подсовывают вместо них такие имитации. Говорят, мол, что-то случилось, тогда идите к омбудсмену. Но то, что Елена Артюх разрулит кейс, например, с этими двумя бизнесменами, мне даже во сне не приснится», — сказал Головин «URA.RU».

Свердловская область — в лидерах по количеству банкротств Фото: depositphotos.com © URA.RU

На сайте омбудсмена Артюх в разделе «Важно» за апрель — приглашения на круглые столы, информация об онлайн-кассах, отчеты с совещаний. Но ни слова об экономических спорах.

Аналогичная ситуация с уральским отделением «Деловой России». С 20 по 21 апреля организация проводила форум «Деловой протокол. Время вперед!». На нем обсуждались чемпионат мира-2018, «Иннопром», российско-китайское ЭКСПО. Однако кого будут интересовать выставки или футбол, когда у него отбирают имущество из-за долгов?

В условиях, когда ни один из институтов не может помочь предпринимателю в тупиковой ситуации, в бизнес-среде продолжает жить мнение, что конфликты можно решать «по-мужски». Такой подход не смущает и самого Головина.

«Как ни странно, но история с этой перестрелкой укладывается в мое понимание справедливости. Предприниматель должен платить по своим долгам. В 1990-е таким людям бензопилой головы отпиливали», — сказал депутат-предприниматель Головин.

Глава свердловской «Деловой России» Леонид Гункевич считает, что проблема на самом деле кроется в том, что предприниматели сами не рассказывают о своих проблемах, так как в обществе это не принято. «Я общался с Павлом Неверовым и даже не знал, о том, что у него есть конфликт с Олегом Елкиным. Спрашивал у него, как дела — он отвечал, что небольшие проблемы есть, но все нормально. По факту, люди не обращаются в бизнес-сообщества, которые именно для таких случаев и созданы», — сказал «URA.RU» Гункевич.

Получить комментарий Елены Артюх не удалось — сначала она не ответила на звонок журналиста, затем ее телефон оказался выключен.