Свердловская элита обсуждает перевод губернатора Куйвашева в Москву

Тунгусова уже нет, а слухи об отъезде Куйвашева в Москву все гуляют Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Реформа свердловского правительства

В свердловской политической тусовке с новой силой возобновились разговоры о повышении губернатора Евгения Куйвашева. Версии высокопоставленных собеседников и в обладминистрации, и в мэрии Екатеринбурга совпадают: карьерный рост ждет главу Среднего Урала этой весной. Фамилии преемников звучат уже не так отчетливо, как годом ранее, но есть твердая уверенность в том, что это скажется на судьбе главы Екатеринбурга Александра Высокинского.

Разговоры о возможном переходе губернатора Евгения Куйвашева на федеральный пост в последние два года появлялись волнообразно. Первая сильная волна слухов пришлась на начало 2018-го, когда обсуждалась возможность грандиозной структурной перестановки. Согласно ей, мэр Москвы Сергей Собянин переходил на премьерский пост, министр промышленности Денис Мантуров переходил в руководство Ростеха, а его место в Минпромторге РФ занимал Евгений Куйвашев.

Движение «северных» губернаторов в Москву поддерживало слухи о скором переезде в столицу Евгения Куйвашева Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Актуальнее эта версия стала в мае 2018 года, когда губернаторы Владимир Якушев (Тюменская область) и Дмитрий Кобылкин (ЯНАО) вошли в состав нового правительства РФ — соответственно в должности министра строительства и ЖКХ и министра природных ресурсов и экологии. Вслед за ними, связывали события в логическую цепочку слухмейкеры, должен был отправиться и глава Среднего Урала. Аргументации здесь добавило назначение полпредом на Урал Николая Цуканова, о котором говорили как о сменщике Куйвашева.

Появлявшиеся в это время слухи связывали с конфронтацией губернатора и его первого заместителя Владимира Тунгусова. Тот активно распространял информацию о скором переезде Евгения Куйвашева в Москву, чтобы ослабить главу региона и замкнуть все политические и деловые контакты на себя, считают наблюдатели. Тунгусов, однако, был уволен в сентябре 2018 года и на текущий момент в составе небольшой группы сторонников практикует лишь незначительные информационные диверсии.

Нынешний всплеск слухов связывают с последними перестановками в губернаторском корпусе: на прошлой неделе сменились главы Мурманской, Оренбургской области, Калмыкии и республики Алтай.

Если Куйвашев уедет в Москву, уверены в мэрии Екатеринбурга, первым слетит глава Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Последние перестановки показали, что могут двигать не только наверх, но тасовать чиновников между Москвой и регионами. Как в случае с Алексеем Текслером и Андреем Чибисом [оба врио губернатора перешли на новые должности с постов российских замминистров]. О Комаровой [Наталье, губернаторе ХМАО] все чаще говорят, что она поедет в Москву [прочат пост руководителя Гуманитарного добровольческого корпуса]», — предложил причину очередной волны сплетен областной чиновник.

Другой его коллега возражает: «Губернатор не выглядит, будто куда-то засобирался. Стал много времени уделять внутренним проектам: с головой ушел в проект Универсиады, постоянно проводит совещания по юбилею Екатеринбурга». Нынешнюю рабочую неделю Евгений Куйвашев начал в Екатеринбурге и только в четверг, 28 марта, он отправится в Кыргызстан в составе российской делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Представители администрации Екатеринбурга подтверждают: вся верхушка мэрии обсуждает возможный переезд Евгения Куйвашева в Москву и его последствия. «Уверены, что, как только губернатор уедет, начнется передел власти. Нашего [главу Екатеринбурга Александра Высокинского] уберут. У депутатов дружба с тем, кто его поддерживал, а без него они попытаются поставить своего кандидата», — рассказал высокопоставленный чиновник горадминистрации.

Политический блок обладминистрации уверен, что на слухи об отъезде Куйвашева реагировать не нужно Фото: Анна Майорова © URA.RU

В областной администрации успокаивают. «Губернатор занимается развитием региона. Намечены большие планы и проекты — „Пятилетка развития“, празднование „Екатеринбург-300“ — и в их реализацию глава региона погружен с головой. А какие-то слухи всегда появляются, мы не обращаем на это внимания», — пояснил «URA.RU» вице-губернатор по информационной и внутренней политике Свердловской области Сергей Бидонько.

Эксперты занятую обладминистрацией позицию поддерживают: ни опровергать, ни развивать слухи чиновники не должны, поскольку это грозит либо раздражением первого лица региона, либо недовольством Москвы. «Сейчас, если рационально относиться к этим слухам, каких-то весомых аргументов для замены Куйвашева нет, — признался политолог Сергей Мошкин. — Ведь самая большая проблема для Старой Площади не в том, чтобы убрать, а в том, кого поставить вместо. Очень коротка скамейка из людей, которые могут возглавить такой непростой регион, как Свердловская область — плохо управляемый, с сильными бизнес-структурами, независимыми СМИ (относительно) и развитым гражданским обществом».