На Украине прогремели взрывы в районе аэродрома с F-16

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На аэродроме могут храниться ракеты и авиационный керосин (архивное фото)
На аэродроме могут храниться ракеты и авиационный керосин (архивное фото) Фото:

В Черниговской области Украины произошли взрывы вблизи аэродрома, где обслуживают самолеты ВСУ — Су и F-16. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«21:10 — взрывы на западной окраине в направлении военного аэродрома. После взрывов было замечено больше десятка „скорых“, поехавших в направлении прилета. Аэродром в себя включает авиаремонтное предприятие, где производят текущее обслуживание самолеты Су и даже Ф-16. Аэродром является „аэродромом подскока“», — написал Лебедев в своем telegram-канале. Как цитирует он местных, на этом аэродроме могут храниться ракеты и емкости с авиационным керосином.

В ночь на 8 октября в России были уничтожены 53 беспилотника. В связи с атаками вводились различные ограничения. В четырех регионах ввели ограничения на полеты, в шести вводились режимы беспилотной опасности. Карта БПЛА — читайте в материале URA.RU

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Черниговской области Украины произошли взрывы вблизи аэродрома, где обслуживают самолеты ВСУ — Су и F-16. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. «21:10 — взрывы на западной окраине в направлении военного аэродрома. После взрывов было замечено больше десятка „скорых“, поехавших в направлении прилета. Аэродром в себя включает авиаремонтное предприятие, где производят текущее обслуживание самолеты Су и даже Ф-16. Аэродром является „аэродромом подскока“», — написал Лебедев в своем telegram-канале. Как цитирует он местных, на этом аэродроме могут храниться ракеты и емкости с авиационным керосином. В ночь на 8 октября в России были уничтожены 53 беспилотника. В связи с атаками вводились различные ограничения. В четырех регионах ввели ограничения на полеты, в шести вводились режимы беспилотной опасности. Карта БПЛА — читайте в материале URA.RU
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...