Почему отдыхающие русские туристы раздражают иностранцев

Потребительское отношение россиян к курортам изменить сложно Фото: Pixabay.com

Пренебрежение местными обычаями, «корона на голове» и кислое выражение лица даже во время отдыха — лишь несколько вещей, которые раздражают в русских туристах местных жителей и персонал самых популярных курортов. В преддверии открытия самого жаркого сезона для путешествий «URA.RU» выяснило у экспертов туристической отрасли и проживающих за границей россиян: почему русских не любят иностранцы, как вести себя на отдыхе, чтобы никого не спровоцировать — особенно пока идет священный для мусульман месяц Рамадан.

С началом Рамадана управление по делам религии Турции попросило отдыхающих в стране россиян не есть и не пить на виду у местных жителей-мусульман, которым это запрещено до захода солнца — таким образом не соблазнять их. В беседе с агентством менеджер туристической компании Emirates Online Михаил Зимин добавляет, что во время священного месяца в странах, исповедующих ислам, на улице, в пляжах и парках также не стоит курить и жевать жвачку. «Но никто не запрещает людям иной веры посещать кафе и рестораны, часть которых открыта, в основном в гостиницах и торговых центрах. Они просто закрыты ширмами и занавесками, и мимо проходящие не видят, что происходит внутри», — поясняет он.

Русские туристы смущают мусульман откровенным нарядами на пляжах и прогулках Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директор туристической компании «Розовый слон» и член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян уточняет, что в целом большинство развлечений в это время путешественникам доступно. «Однако если в той же Турции хочется развлекаться по полной программе и выпивать на улице, то лучше дождаться окончания Рамадана [3 июня]», — говорит он.

Но сдержанность свойственна далеко не всем отдыхающим россиянам. «Турфирмы обязаны выдавать памятку туристам перед поездкой, что основная масса и делает, акцентируя внимание на том, как надо вести себя в стране пребывания. Однако наши туристы все равно считают, что им все позволено, — отмечает в разговоре с „URA.RU“ профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь. — Несмотря на то, что все прекрасно знают, что в Объединенных Арабских Эмиратах нельзя пить спиртное на улице, если людей останавливает и штрафует полиция, они возмущаются». Не стесняются российские туристы и обнажаться на пляжах. «Были прецеденты, когда перед выездом в Египет туристов предупреждали, что не стоит купаться топлес. Они отвечали, что будут купаться, в чем захотят, потому что приехали отдыхать, а территория отеля — это не территория страны», — добавляет собеседница. Мкртчян говорит, что недопустимая для исламских стран одежда — частая ошибка россиян.

«Был случай, когда в эмирате Шарджа, самом религиозном в ОАЭ, полиция нравов оштрафовала россиянку на 25 долларов за вызывающий внешний вид и заставила переодеться. Она была в майке на бретельках», — вспоминает он.

Самыми «сложными» в восприятии правил поведения на курортах являются два типа путешественников, говорит «URA.RU» руководитель туристического агентства «Голден Тревел» Рита Вьюн. Цель первых — «оторваться» на отдыхе, позволить себе больше, чем дома, так как они весь год откладывали на путевку «все включено». Вторые же едут в дорогие отели для того, чтобы почувствовать себя там уважаемыми гостями.

Сотрудники заведений на курортах не терпят, когда унижают их достоинство Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«Такой турист едет с четким осознанием себя как кормильца данного отеля, курорта, да что там, страны в целом», — поясняет она. Предприниматель Алена Акынджы, проживающая 12 лет на курорте Кунду в Анталии, подтверждает агентству, что в русских, как и в туристах любой другой нации, турков раздражает надменность. «Такие люди забывают, что работникам совершенно все равно, сколько ты заплатил: зарплату им выдает работодатель. Надменное отношение вызывает агрессию со стороны персонала. Нужно учитывать темперамент южных народов и главный аспект воспитания — честь и достоинство неприкосновенны», — уточняет собеседница.

В противовес развязному поведению русские часто бывают угрюмы. «Я за более чем десять лет в исламской стране не замечал какой-то нелюбви. Единственное, что отличает наших туристов от европейских, так это закрытость, иногда злость на весь мир и грусть в глазах. Хотя в последние годы они стали больше улыбаться», — отмечает Зимин. Другой не совсем приятной чертой россиян, считает руководитель иммиграционной компании «Второй паспорт» Юрий Моша, является привычка ругать своих детей на людях. «В восточных странах к детям относятся очень тепло, и никому не придет в голову сделать им что-то плохое. Наши же родители без конца одергивают ребенка, требуют замолчать, не бегать и желательно вообще изображать статую», — объясняет он.

Представления туристов о том, как правильно себя вести, особенно в такой стране, как Турция, будет сложно изменить, считает менеджер по туризму сервиса путешествий Tutu.ru Александра Соколова. По ее словам, перед поездкой в ОАЭ туристы часто задают вопросы о правилах приличия, например, можно ли носить короткие шорты, пить алкоголь или ехать в страну, будучи не замужем. Однако в случае с Турцией все по-другому. «Про данную страну сложился совершенно другой стереотип: русский турист уверен, что Турция создана для „все включено“ и пенных вечеринок. Именно такой тип отдыха был предоставлен турками еще много лет назад, чтобы развить отрасль и зарабатывать на ней. Туристам это понравилось и вызвало привыкание. Теперь достаточно сложно изменить позиционирование и отношение к стране. Во многом поэтому просьбы уважать мусульманские законы вызывают сейчас полемику», — объяснила она.