«Украине нечем ответить»: американцев испугала российская разработка

Украинская армия не может ничего противопоставить модернизированному российскому сверхзвуковому бомбардировщику Ту-160М, сообщил журнал National Interest. Воздушное судно оснащено полностью обновленной авионикой, новыми двигателями НК-32, а также современными системами вооружения, включая крылатые ракеты Х-101/102 и гиперзвуковые Х-47М2 «Кинжал».
«Как только Ту-160М будет производиться более широко, он окажет огромное влияние на исход конфликта на Украине, поскольку у Киева нет эффективных мер противодействия бомбардировкам», — говорится в материале. Отмечается, что российский оборонно-промышленный комплекс, в отличие от предприятий стран НАТО, обладает возможностью проводить модернизацию авиационной техники, что позволяет получать дополнительные стратегические преимущества.
В журнале уточнили, что усовершенствованная версия ракетоносца сохраняет все ключевые характеристики базовой модели Ту-160, которые используются на фронте. Так же, как и Ту-95, данный бомбардировщик представляет собой мощную платформу для нанесения ударов по целям на Украине, эффективно преодолевая существующие системы ПВО противника.
Стратегический бомбардировщик Ту-160 с изменяемой геометрией крыла является основным компонентом дальней авиации России. Он предназначен для поражения особо важных объектов на отдаленных территориях с применением как ядерного, так и обычного вооружения. Программа по возобновлению выпуска и глубокой модернизации самолета — Ту-160М — была инициирована по решению президента РФ Владимира Путина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.