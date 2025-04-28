Врач раскрыл, за какие лекарства могут лишить водительских прав

Во время тестов ГАИ ложные результаты могут возникнуть из-за использования водителем спрея для горла с этиловым спиртом в составе, что может привести к лишению водительских прав. Об этом сообщил иммунолог и эксперт по разработке лекарств Николай Крючков, отметив, что подобными лекарствами также не получится скрыть последствия употребления алкоголя.
«Тесты на опиаты очень чувствительны. Та же булочка с маком может дать ложноположительный результат. Есть также препараты и медицинские изделия с содержанием этилового спирта. Например, если вы использовали спрей для горла, в котором есть спирт», — заявил Крючков для «Комсомольской правды».
Он отметил, что в случае, если тест среагирует на спирт в составе лекарства, то через максимум два часа он покажет нормальный результат. При этом, по словам иммунолога, не следует использовать спрей для горла, чтобы скрыть похмелье, в таком случае в ГАИ могут попросить сдать анализ крови на содержание в ней спиртного. Кроме того, если водитель все же болеет, то ему лучше остаться дома, чтобы н создавать опасность на дороге из-за побочных действий лекарств.
Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский напомнил, что некоторым автомобилистам нужно заменить права в 2025 году, если срок этих документов истекал в 2022 году. Именно в этом году правительство издало постановление о продлении на три года действия водительских удостоверений, передает 360.ru.
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