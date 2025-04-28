«Коммерсант»: импортные товары подорожают на 10% из-за новых правил ввоза

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Минфин ввел новую схему ввоза импортных товаров в РФ, теперь дистрибьюторы могут понести внеплановые расходы
Минфин ввел новую схему ввоза импортных товаров в РФ, теперь дистрибьюторы могут понести внеплановые расходы Фото:

Министерство финансов рекомендовало Федеральной таможенной службе (ФТС) использовать двухэтапный подход при определении таможенной стоимости импортируемой продукции. Таким образом, подобные товары в РФ могут подорожать на более чем 10%. Об этом сообщила гендиректор юрфирмы Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.

«Сейчас волатильность рубля такова, что разница в стоимости импортируемых товаров может вырасти на 10% и более буквально за несколько дней», — заявила Барабаш. Ее слова передает «Коммерсант». 

Согласно новому подходу Минфина к импортируемой продукции, в случаях, когда условия поставок предполагают указание расходов в иностранной валюте, но фактическая оплата осуществляется в рублях, то дистрибьюторам предписано ориентироваться на официальный курс ЦБ РФ на дату ввоза товара на российскую территорию. Затраты, понесенные после поступления товаров в страну, должны рассчитываться исходя из курса валюты на момент оформления таможенной декларации.

Первыми с подобной схемой столкнулись представители алкогольной продукции. Они опасаются возможных сложностей в документообороте и вероятности переплат, особенно при заключении долгосрочных контрактов с поэтапными платежами. Анна Барабаш отметила, что новые правила создают для импортеров значительные риски избыточных расходов, которые они не могут оценить заранее. По ее мнению, это неминуемо приведет к подорожанию импортной продукции для конечных потребителей.

Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года доля рублевых платежей при оплате импорта достигла рекордных 53,5%. По данным Банка России, в стране сократили использование доллара и евро в платежах и международных резервах. Отмечается, что подобное позволяет РФ и ее торговым партнерам не зависеть от иностранных валют и снижает риски, связанные с санкциями и колебаниями курсов. 

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Министерство финансов рекомендовало Федеральной таможенной службе (ФТС) использовать двухэтапный подход при определении таможенной стоимости импортируемой продукции. Таким образом, подобные товары в РФ могут подорожать на более чем 10%. Об этом сообщила гендиректор юрфирмы Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. «Сейчас волатильность рубля такова, что разница в стоимости импортируемых товаров может вырасти на 10% и более буквально за несколько дней», — заявила Барабаш. Ее слова передает «Коммерсант».  Согласно новому подходу Минфина к импортируемой продукции, в случаях, когда условия поставок предполагают указание расходов в иностранной валюте, но фактическая оплата осуществляется в рублях, то дистрибьюторам предписано ориентироваться на официальный курс ЦБ РФ на дату ввоза товара на российскую территорию. Затраты, понесенные после поступления товаров в страну, должны рассчитываться исходя из курса валюты на момент оформления таможенной декларации. Первыми с подобной схемой столкнулись представители алкогольной продукции. Они опасаются возможных сложностей в документообороте и вероятности переплат, особенно при заключении долгосрочных контрактов с поэтапными платежами. Анна Барабаш отметила, что новые правила создают для импортеров значительные риски избыточных расходов, которые они не могут оценить заранее. По ее мнению, это неминуемо приведет к подорожанию импортной продукции для конечных потребителей. Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года доля рублевых платежей при оплате импорта достигла рекордных 53,5%. По данным Банка России, в стране сократили использование доллара и евро в платежах и международных резервах. Отмечается, что подобное позволяет РФ и ее торговым партнерам не зависеть от иностранных валют и снижает риски, связанные с санкциями и колебаниями курсов. 
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