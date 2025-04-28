Цены на ряд автомобилей взлетят с 1 мая: какие марки подорожают

С 1 мая для автомобилей, ввозимых из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), начнет действовать обновленная методика расчета утилизационного сбора. Данное решение может привести к увеличению стоимости машин примерно на 20-25%. Причем наиболее заметное влияние это окажет на европейские бренды премиум-класса — BMW, Audi, Lamborghini и другие. Об этом рассказал Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
«Это затрагивает исключительно европейские модели (BMW, AUDI, Lamborghini Aventador — прим. URA.RU), которые приезжают через Белоруссию в целях оптимизации. Соответственно, к их стоимости можно будет смело добавлять от 1,2 миллиона до 3 миллионов рублей», — сказал Шапарин в разговоре с «Парламентской газетой». Он также отметил, что повышение цен не затронет автомобили из Китая.
Таким образом российское руководство планирует полностью прекратить использование «серых» схем ввоза автомобилей, передает «Царьград». В настоящее время наряду с крупными автодилерами на рынке активно работают мелкие импортеры, которые пользуются пробелами в таможенных нормах. В качестве транзитных узлов часто используются государства ЕАЭС, что позволяет снижать затраты за счет меньшей ставки НДС.
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