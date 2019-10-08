Свердловские мэры взбесились, узнав о сокращении зарплат на треть

Минфин считает, что мэры слишком много зарабатывают Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главы свердловских муниципалитетов должны в срочном порядке составить планы сокращения расходов на содержание местных чиновников более чем на 30%. Соответствующее требование направила мэрам замглавы министерства финансов области Ирина Уфимцева. Руководители десятков городов и районов ответили на подписанное чиновницей письмо катастрофическими прогнозом: на местах начнутся массовые увольнения и проблемы с госуправлением. Рост напряженности между двумя ветвями власти поставит под угрозу срыва выборы-2021.

В направленном главам правительственном письме говорится, что нормативы на содержание местных чиновников и депутатов превышаются пятый год подряд. И объем нарушений бюджетного законодательства постоянно растет. Если в 2014 году расходы были завышены на 1,3 миллиарда рублей (на 30%), то в 2019 году — уже на 1,7 миллиардов рублей (на 31,4%). Норматив в 2018 году превысили 82 из 94 муниципальных образований.

Глава Минфина Галина Кулаченко фиксировала перерасход в течение пяти лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководство минфина потребовало, чтобы мэры составили «дорожные карты» по скорейшему исправлению ситуации. Как именно они должны приводить размер расходов в соответствие с бюджетными требованиями, в письме не указано.

В указанный срок направила свои соображения в минфин лишь часть глав. Некоторые из них, например, мэр Алапаевска Сайгид Билалов, попросили отсрочить выполнение поручения минимум на три года. «Нельзя в один момент урезать зарплату работникам городской администрации на 30%. У нас и так зарплаты гораздо ниже, чем в коммерческом секторе. А задачи перед нами ставятся все более сложные и ответственность за их исполнение постоянно повышается», — пояснил глава города.

Мэр другого города, пожелавший остаться неназванным, напомнил, что представителей муниципальной власти недавно нагрузили обязанностью контролировать ход строительства жилья. «Традиционно этим занимается Госстройнадзор. Но нам объяснили, что волнения в случае сдачи некачественного жилья гасить нам, поэтому мы должны взять этот вопрос на свои плечи. Я уже не говорю про контроль за исполнением нацпроектов, за осуществление которого к нормативам не добавили ни копейки», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что зарплата провинциального мэра сегодня не превышает 60-70 тысяч рублей в месяц, а рядового специалиста — 15-20 тысяч рублей.

Теперь мэры обязаны следить и за качеством строительства Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава еще одного муниципалитета сделал дополнительные расчеты и пришел к выводу, что сэкономить бюджетные деньги за счет передачи части функций на аутсорсинг не получится. Например, услуги частных водителей и уборщиц будут на треть дороже, чем их муниципальных коллег.

Подавляющая часть мэров, которых опросил корреспондент «URA.RU», прогнозируют, что экономия на зарплатах приведет к серьезному кадровому кризису и фактической остановке работы местных администраций. Многие также предвещают обострение политических отношений между муниципальной и областной властью. Последняя, в частности, проявится в ходе подготовки к выборам депутатов Заксобрания и Госдумы в 2021 году.

«В последнее время отношения с „областью“ все больше напоминают игру в одни ворота. Мы должны выполнять все поступающие сверху поручения, заполнять кипы бумажной отчетности, отвлекая на это немногочисленных оставшихся сотрудников. Но денег на исполнение этой работы нам никто не дает. Да и в других вопросах не слишком часто прислушиваются», — говорит известный мэр.

Глава предупреждает, что в 2021 году, когда руководство области в очередной раз обратиться к главам муниципалитетов с просьбой оказать содействие в продвижении своих кандидатов, оно рискует столкнуться с «итальянской забастовкой».

«Предстоящее снижение зарплат никак не мотивирует на дополнительную политическую нагрузку», — говорит мэр.

Александр Высокинский стал героем для большинства свердловских мэров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Большинство собеседников агентства с одобрением вспоминают попытку главы Екатеринбурга Александра Высокинского поднять осенью 2018 года вопрос о повышении размера зарплат руководителям мэрии областного центра. «Мы как никто другие понимаем, что Высокинский радел за дело, думал о повышении качества работы своей команды. И очень жаль, что эта попытка не удалась».

Курирующий вопросы внутренней политике вице-губернатор Сергей Бидонько пояснил «URA.RU», что хорошо понимает опасения мэров: «Проблемы с перерасходом нормативов на содержание местного самоуправления начались еще когда я был мэром Карпинска [2009—2014 годы]. Поэтому я знаю, что ситуация двойственная. С одной стороны, в муниципальных администрациях действительно много лишних людей. С другой — действующие сегодня нормативы несовершенны. Они не всегда соотносятся со стоящими на местах задачами. Нужно работать с законодателем по совершенствованию этих нормативов».

Получить комментарии мэра Екатеринбурга Александра Высокинского и министра финансов Галины Кулаченко не удалось.