Как один звонок губернатора Комаровой спас явку в ХМАО

1 июля оказалось в ХМАО самым активным днем голосования за обновление Конституции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Успешная технология агитации властей ХМАО дала сбой в крупнейшем городе региона, но несмотря на это окружным властям удалось набрать положительные результаты на голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ. Для этого они использовали целый набор технологий, а также личный авторитет губернатора Югры Натальи Комаровой и руководителей нефтяных предприятий.

«Итоги голосования в ХМАО показали, что за внесение поправок высказались почти 70% избирателей. Поправки одобрили 69,04% проголосовавших. Такой резульат полностью удовлетворил югорских чиновников», — сообщил инсайдер.

Членам избиркомов пришлось ощутимо больше, чем обычно походить по домам избирателей Фото: Рамиль Нуреев

Председатель избирательной комиссии ХМАО Денис Корнеев в разговоре с URA.RU заявил, что все новые формы голосования были использованы, чтобы максимально защитить здоровье югорчан. «Во-первых, само голосование длилось неделю. Это очень удобно для людей, поскольку у них есть масса вариантов для того найти время и высказать свое отношение к поправкам в Конституцию. Но самое главное, это позволяет развести во времени и пространстве людские потоки. За шесть дней досрочки примерно 28 процентов жителей проголосовали у себя во дворах, где были развернуты специальные пункты. Порядка 12 процентов воспользовались возможностью надомного голосования. Это значительно больше, чем обычно. Поскольку раньше для вызова членов избиркомов на дом была нужна какая-то уважительная причина», — прокомментировал Корнеев.

Источник URA.RU в мэрии Ханты-Мансийска заявил, что предпринятые меры положительно сказались на явке избирателей. Окружная столица стала лидером по числу проголосовавших жителей — там в общей сложности свое отношение к поправкам в Конституцию высказало больше 90 процентов горожан. «Не стоит забывать, что Ханты-Мансийск — традиционно показывает хорошую явку. На этот раз явка выше, чем даже на последних выборах президента в 2018 году. высокие показатели положительно скажутся на репутации главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина, который получит имиджевые дивиденды со стороны окружных властей.» — сообщил собеседник агентства.

Жители ХМАО помимо голосования, еще и активно принимали участие в викторине Фото: Рамиль Нуреев

Однако то, что сработало в Ханты-Мансийске и в большинстве других муниципалитетов ХМАО, откровенно буксовало в Сургуте. По итогам шести дней голосования явка там составляла лишь порядка 30 процентов. Ситуацию под личный контроль взял первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов. И в последний день проведения плебисцита Сургут показал рекордные показателя, на избирательные участки пришло порядка 13-14 процентов. Также стоит отметить вмешательство генирального директора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова. Нефтяной генерал записал видеообращение к горожанам.

«В Сургуте, вообще, специфический и достаточно консервативный электорат. У людей среднего и старшего возраста день голосования всегда один. Поэтому многие отложили свой поход на избирательные участки. К этой дате был сделан упор на массовое информирование жителей с использованием реальных лидеров общественного мнения. Среди них генеральный директор „Сургутнефтегаза“ Владимир Богданов, в прошлом газовик, а сейчас сенатор Совета Федерации Юрий Важенин, экс-глава Сургута Александр Сидоров. Все это вкупе с использованием производственной мобилизацией позволило повысить явку», — прокомментировал политтехнолог, знакомый с ситуацией.

Губернатор Югры Наталья Комарова записала голосовое сообщение югорчанам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Впрочем, чтобы достучаться до избирателей использовался и личный авторитет самого губернатора. Комарова записала голосовое сообщение с призывом к жителям прийти на избирательные участки. Телефонные звонки от главы региона смогли услышать сотни тысяч югорчан, что само по себе стало заметным событием. «Эффект был достигнут за счет вирусности и необычности подхода. Ничего подобного раньше в Югре не делали», — поделился мнением источник из политического истеблишмента.

Президент фонда «Региональная политика» Павел Манченко в разговоре с URA.RU заявил, что значимую роль в выполнении федеральных установок в ХМАО по явке удалось добиться с помощью проведения викторины с солидным подарочным фондом. «На этом голосовании она была проведена достаточно масштабно. И те факты, что многие из избирателей предъявляли организатором сразу несколько кодов для того, чтобы получить какой-то ценный подарок, говорит о том, что она являлась серьезным аргументом для того, чтобы прийти на избирательный участок и проголосовать по поправкам в Конституцию», — прокомментировал Манченко.

Глава АПЭК Дмитрий Орлов считает, что показанные Югрой результаты на голосовании по обновлению Конституции станут дополнительным маркером для федерального центра о том, что губернатор Югры Наталья Комарова полностью контролирует ситуацию в регионе. «Явка в Югре вполне адекватна главным политическим вызовам. Ее уровень позитивно характеризует усилия Натальи Комаровой по организации голосования и, думаю, будет благоприятно оценtн федеральным центром. При этом решение о ее новом выдвижении на пост губернатора давно принято», — подвел итоги эксперт.