Самые смелые книги и сериал, прославивший Чака Норриса

До конца января успейте посетить «Фестиваль Смелых детских книг», который проходит онлайн Фото: Денис Моргунов © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В конце рабочей недели успеваем сделать всё намеченное и со спокойной душой отправляемся на уикенд домой, где вас уже ждут лучшие онлайн-рекомендации URA.RU: от детской литературы до технологических новинок, от самого старинного сериала о крутых парнях до современного прочтения «Идиота». Это и немножко больше — в новой Афише URA.RU на 22 января.

Что сделать утром

С утра и на протяжении всего дня можно заглянуть на красочный и познавательный фестиваль Смелых детских книг 2021, который проходит в России впервые. Нас ждут прогулки по родным городам лучших детских писателей, беседы по душам о творчестве и вдохновении, анекдоты из местной жизни, ответы на вопросы, которые всегда волнуют читателей хороших книг.

Что сделать днем

Днем 22 января в Китае будет представлен Смартфон Honor V40. Старт продаж состоится в тот же день. Несмотря на то, что инсайдеры уже слили в сеть основные данные о новинке, от презентации стоит ожидать еще несколько сюрпризов.

Что сделать вечером

В 21:00 состоится онлайн-лекция «Как и зачем коллекционировать искусство». На лекции вы узнаете об истории возникновения и основных сегментах мирового художественного рынка, а также о потребителях, экспертных лабораториях, информационных ресурсах и сопровождении деятельности.

А в 23:00 Европейский фестиваль цифрового театра «Истории из Европы» покажет спектакль Королевского драматического театра Стокгольма — «Идиот» по роману Фёдора Достоевского в постановке Маттиаса Андерсона. Запись транслируется на языке оригинала с английскими субтитрами.

Перед выходными можно открыть для себя новый сериал. Или новую версию когда-то знаменитого сериала «Уокер». Ремейк культового сериала про техасского рейнджера Корделла Уокера, сделавшего когда-то звездой Чака Норриса. В этой версии заглавной роль досталась Джареду Падалеки (Сэм Винчестер из «Сверхъестественного»).