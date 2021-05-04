Гуляем по «Зарядью» и смотрим лучшее от Marvel

В среду отправимся в виртуальное путешествие в парк «Зарядье» на выставку современного искусства Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В среду продолжаем наслаждаться отличной погодой и настроением вместе с новой подборкой рекомендаций, приглашающих вас в виртуальное путешествие по миру современной музыки, искусства и кино. Что нового и интересного в онлайне — читайте в нашей Афише:

Что сделать утром

Посмотрим новый неоднозначный клип, который представила группа Shortparis на песню «Говорит Москва», выпустив его специально к майским праздникам. Атрибуты советского военного времени в связке с современной хореографией создают ощущение настоящего мини-фильма. Участники Shortparis сами срежиссировали и спродюсировали видео. Критики назвали его «современным патриотизмом».

Что сделать днем

Днем предлагаем вам отправиться в парк «Зарядье» на виртуальный тур по выставке I Московской арт-премии. Пользователи могут «пройти» по всей территории парка: перед павильоном «Заповедное посольство» они увидят пятиметровую скульптуру Дмитрия Аске «Хранитель», а у Малого амфитеатра, на выходе с Парящего моста, другую работу художника — «Невидимая граница». На виртуальной набережной расположилось мифическое чудовище #Kraken Михаила Цатуряна. Виртуальный тур также включает экспозиции #три_АктРоссия и #три_Худяков в Подземном музее и выставку «Вирус. Что это было?» в новом пространстве парка — Северном тоннеле.

Посмотрим кое-что интересное: студия Marvel выпустила ностальгический ролик «Увидимся в кино» с кадрами из своих старых бестселлеров. Авторы показали реакцию людей на премьеру финала «Мстителей», напомнили про фирменное «Я есть Грут» и объятия Тони Старка с Питером Паркером. А еще в видео анонсировали новые картины — например, первые кадры из фэнтези «Вечные» с Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек в главных ролях, сиквел «Черной пантеры» и продолжение Капитана Марвел.

Что сделать вечером

Вечером для отличного настроения можно посмотреть новый анимационный фильм «Митчеллы против машин» от студии Sony, подарившей нам «Человека-паука: Через вселенные». Премьера состоялась на Netflix на прошлой неделе. В центре событий семья, которая отправляется в путешествие в разгар восстания машин.