Инсайды ХМАО: Комарова задобрила генерала

Каким было бы меню ПМЭФ, если бы форум проходил в ХМАО Коллаж URA.RU

Разгромные выступления губернатора Натальи Комаровой напугали чиновников, а итоги праймериз «Единой России» показали, что некоторые члены партии разочаровались в эксперименте настолько, что уходят из нее. Депутат Думы ХМАО обрадовался проигрышу на праймериз, а администрация Сургута отменяет поспешное решение. Об этом и не только в сегодняшних «Инсайдах».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

На встречу с Натальей Комаровой лучше приходить подготовленным Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Чиновники боятся выступать перед губернатором

По слухам, после серии разгромных выступлений Натальи Комаровой во время прямых эфиров, когда она публично критиковала своих подчиненных, чиновники стали гораздо серьезней готовится к таким встречам, а некоторые даже боятся онлайнов с губернатором. «Наталья Комарова довольно сдержанный человек, но когда она вскрывает во время бесед пробелы в профессиональных знаниях собеседников, которые по должностным инструкциям обязаны знать ответы на ее вопросы, это выводит ее из себя. По такой схеме досталось в свое время первому заместителю директора департамента социального развития ХМАО Светлане Кругловой, а на одной из прошлых эфиров — всей „Команде Югры“, отвечающей за общение с югорчанами в соцсетях. И уже традиционно под разносы попадают исполняющие обязанности мэров, если те находятся в отпуске, а отвечать за дела в муниципалитетах остаются их замы. Поэтому теперь перед встречами с Комаровой чиновники перечитывают все сводки и отчеты по многу раз, прежде чем предстать перед губернатором», — рассказывает инсайдер.

Губернатор Югры задобрила нефтяного «генерала»

Говорят, что губернатор Югры Наталья Комарова специально подстроила рабочий график, чтобы ей удалось лично поздравить генерального директора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова с 70-летним юбилеем во время поездки в Сургут на минувших выходных. Затем она в сопровождении нефтяного генерала и главы города Андрея Филатова оценила вклад корпорации в ремонт сургутских дорог. «Сургутнефтегаз нынешним летом выделил на замену асфальта на улицах в два раза больше денег, чем обычно. Такими темпами и соглашение о социально-экономическом сотрудничестве нефтяной компании с округом ждет расширение. Тем более, что после переназначений и у Комаровой, и у Богданова впереди еще по пять лет работы на своих постах. У обоих предостаточно времени для реализации крупных проектов», — переговариваются в кулуарах Белого дома в Ханты-Мансийске.

Говорят, что Илья Кандаков (справа) и не рвался к победе Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Депутат Думы ХМАО обрадовался проигрышу на праймериз ЕР

Говорят, что депутат Думы ХМАО Илья Кандаков обрадовался тому, что проиграл праймериз «Единой России» и теперь ему не придется участвовать в осенних выборах в региональный парламент. Народный избранник планирует завершить политическую карьеру. «У Кандакова на реализации мега-проект по строительству научно-технологического центра в Сургуте. У него семья живет в Москве. А очередной депутатский срок воспринимался бы им как обременительная допнагрузка, от которой ему удалось себя избавить», — шепчутся инсайдеры.

Протеже Кандакова еще может вернуться в политику

У депутата думы Сургута Василия Птицына, который работает в структурах клана Кандаковых, еще есть шанс вернуться в политику. Птицын на праймериз ЕР в городскую думу на одномандатном избирательном округе №20 хоть и проиграл строителю Сергею Нелюбину, но ситуация еще может быть переиграна. «Нелюбин являлся „техником“ Птицына. Поэтому если Василий Иванович примет решение о том, чтобы самому идти в думу, то Нелюбин просто откажется от дальнейшего участия в выборной гонке. Тогда мандат партии автоматически перейдет к Птицыну», — обсуждают в политтусовке.

Мэр Сургута Андрей Филатов предлагал коалицию, но вступили в нее не все Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Нашлась причина провала клана Кандаковых на праймериз

Ходят слухи, что провал влиятельного клана строителей в Сургуте связан с игнорированием главы города Андрея Филатова. Якобы градоначальник не раз приглашал Кандакова на переговоры, но стороны так и не смогли договориться, что и привело к потере влияние в местном политическом пространстве. «Из семи кандидатов, которых продвигал клан, включая самого Илью Кандакова, дальше всех прошла только Татьяна Калиниченко. Причиной такого провала могло стать игнорирование приглашений главы Сургута к переговорам», — считает слухач.

В администрации Сургута отменили поспешное решение

Говорят, что администрация Сургута срочно приостановила строительство футбольного поля в парке «За Саймой» из-за многочисленных жалоб жителей. В зону реконструкции попал парка заполненный кедром. При этом лес уже огородили столбами для забора. «Горожане, конечно, проголосовали за парк „За Саймой“ на основании картинок из эскизного проекта. Однако реконструкции с привязкой к местности никто не видел. Непонятно, почему футбольное поле нужно делать на месте старого леса?» — возмущается слухач.

Оппозиция спит и видит, как ее ряды пополняются за счет разочаровавшихся единороссов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Лидеры оппозиционных партий в ХМАО готовы принять «беглых» кандидатов

Говорят, что кандидаты, которых не устроили результаты праймериз, все еще имеют шансы попасть в думу от других партий. «Многие из участников еще попытаются запрыгнуть в предвыборный поезд, надеясь сыграть на партийном ресурсе, правда уже другой партии. А еще кандидатам-перебежчикам ничего не стоит стать самовыдвиженцами, или примкнуть к оппозиции. Это уже и происходит. Первым стал Григорий Матвийчук, публично заявивший о выходе из „Единой России“. Ждем и других беглецов», — делает прогноз источник. Так, ходят слухи, что Матвийчук, который сложил партбилет из-за несогласия с результатами праймериз, может перейти в другую партию. Ему уже якобы поступило несколько предложений от представителей оппозиции, и он ведет с ними консультации. «Матвийчук словил долю хайпа на истории с выходом из „Единой России“. Так что теперь может попытаться капитализировать эту известность и принять участие в выборах в сургутскую думу под флагом другой партии в качестве этакого борца за правду», — обсуждают слухмейкеры.

Бывший либерал демократ вступит в «Единую Россию»

Поговаривают, что бывший член партии ЛДПР Игорь Винников уже готовится вступить в «Единую Россию». После победы на праймериз, говорят слухачи, это стало очевидным. «Изначально Винников отрицал, что будет вступать в ЕР. Однако после победы на праймериз понятно, что идти на выборы без партии он не будет. Он уже готовится получить партбилет и скоро начнет агитировать и за себя, и за «Единую Россию», — рассказывает инсайдер.

Для ЦИКа это история не имеет большого значения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ЦИК закрыли глаза на скандал с кандидатом-уголовником

Ходят слухи, что в ЦИК приняли решение закрыть глаза на скандал с победителем праймериз ЕР Алилом Шахшаевым, ранее судимым за грабеж. Теперь Шахшаев может представлять партию на осенних выборах в думу Сургутского района. «Конечно, местному отделению избирательной комиссии крепко досталось. Однако никакого внятного ответа или заявления о принятых мерах от избиркома не последовало, никакой реакции вообще. В Москве решили пустить дело на самотек и доверить решение проблемы ТИК Сургутского района», — сказал слухач. При этом в избиркоме Сургутского района продолжают настаивать на том, что у Шахшаева есть право на участие в выборах. Несмотря на то, что это идет вразрез с требованиями к кандидатам опубликованным на сайте ЦИК.

Глава Ханты-Мансийска может лишиться своего заместителя

Говорят, что заместитель главы Ханты-Мансийска Татьяна Бормотова намерена стать депутатом городской думы и отказаться от должности в администрации. «Казалось, что Бормотова не планирует становиться депутатом гордумы и выступила в роли „паровоза“, проведя за собой более слабых кандидатов. Это обычная практика. Но, как оказалось, она действительно готова покинуть должность, при условии, что ее изберут», — сказал инсайдер.

Теперь у известного в прошлом боксера Евгения Макаренко будет больше времени на спорт Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Нижневартовский боксер лишается места в Тюменской облдуме

Поговаривают, что экс-боксер из Нижневартовска и депутат последних двух созывов тюменской областной думы Евгений Макаренко может закончить политическую карьеру. Итоги праймериз для него получились не особо радужными. «На праймериз Макаренко проиграл по одномандатному округу Анатолию Чепайкину, а по спискам занял лишь шестую строчку. Теперь же ему остается уповать на проход в облдуму только как списочнику. В противном случае, он, конечно, может выйти из партии и участвовать в выборах, но в это мало верится. Однако то, что у него очень маленькие шансы на продолжение политической карьеры — факт», — размышляют слухачи.

Заммэра Нижневартовска может усилить влияние на местную думу

На праймериз в думу Нижневартовска одержали победу директора школ и спортсмены. Все они находятся в подчинении заместителя главы города, отвечающей за социальную сферу, Ирины Воликовской. Слухачи твердят, что таким образом она усилила влияние на местную думу. «На праймериз победили два директора школ Андрей Смолин и Галина Гасымова, представители спорта — Руслан Куштанов, Александр Мухин и Евгений Мезенцев. Получается, что после осенних выборов, если все пройдет хорошо, у Воликовской будет свое лобби в думе, что поможет ей принимать нужные решения», — говорит инсайдер.

Корпорация «Славтэк» не бросает идею попасть в думу Нижневартовска

«Славтэк», после провала на праймериз, продолжит PR-кампанию Фото: Александр Елизаров © URA.RU

По итогам праймериз «Единой России» ни единому человеку из корпорации «Славтэк» не удалось пройти в думу Нижневартовска. Поговаривают, что власти города справились с поставленной перед ними задачей, но отступать оппозиционные силы не собираются. «Мэрии Нижневартовска и внутриполитическому блоку региональных властей удалось сдержать людей, связанных со „Славтэком“, и не позволить им победить на праймериз. Однако те же Дмитрий Афонин, Дмитрий Гришин и Сергей Целишев ставят под сомнения результаты предварительного голосования, говоря, что это было ожидаемо. Поэтому сдаваться не собираются и продолжат борьбу уже на осенних выборах», — рассказывает слухач.

Югорские единороссы массово уходят в отпуска

Югорские единороссы после завершения праймериз в массовом порядке разъезжаются в отпуска. У них остается около месяца до старта избирательной кампании на осенних выборах и июнь остается единственной возможностью отдохнуть летом. «Ситуацию омрачает лишь тот факт, что пока небольшое количество стран открыло границы. Так что многим действующим и будущим депутатам придется провести отпуск на Родине. Впрочем, в преддверии выборов может быть и неплохо быть ближе к народу и потенциальным избирателям», — шутят слухачи.

В Нижневартовске делят кресло ушедшего мэра

Депутат думы Нижневартовска Наталья Зяблицкая претендует на кресло мэра Нижневартовска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Поговаривают, что депутат думы Нижневартовска Наталья Зяблицкая, обсуждая в кругу своих коллег планы на будущее, якобы заявила о том, что хочет стать следующим мэром Нижневартовска. По ее словам, которые пересказывают сейчас в политтусовке, она уже готовит документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности мэра. «Это насмешило ее коллег, все подумали, что это шутка, но Зяблицкая, кажется, не шутит и реально рассчитывает на победу. А с другой стороны, закон не запрещает, опыта политической работы и соответствующее образование у нее есть. Осталось заручиться поддержкой региональных властей», — рассказывает инсайдер.

Сургутскую оппозицию отключили от электричества

Поговаривают, что в офисе сургутского представительства ЛДПР электричество подается с помощью дизельных генераторов. Энергетики свет в здании отключили за долги, с тех пор оно вырабатывается за счет альтернативных источников энергии. «Оппозиционеры сидят в бывшем офисе компании „Сургутстройтрест“ на 30 лет Победы, которое принадлежит одному из местных лидеров ЛДПР — Евгению Барсову. А у него, вообще, есть проблемы с дисциплиной при оплате коммунальных счетов в своих многочисленных объектах недвижимости», — перемывают кости слухмейкеры.

Депутату думы Нижневартовска стоит задуматься о своем рейтинге

Для Дмитрия Давыдова эти выборы стали испытанием на прочность Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Поговаривают, что для депутата думы Нижневартовска Дмитрия Давыдова праймериз стало серьезным испытанием. Он всего на несколько голосов обошел своего конкурента Ивана Башинского. Теперь, считает спикер, ему надо активизироваться, чтобы пройти на осенних выборах в думу Нижневартовска. «Как начали выгружать итоги предварительного голосования на сайт, Давыдов проигрывал своему конкуренту Башинскому. Потом, конечно, голоса досчитали и все вышло для него хорошо — победил. Но для Давыдова это звоночек, что он может проиграть осенние выборы в думу города если против него будет такой же серьезный кандидат. Ему стоит активизироваться на своем избирательном округе, чтобы поднять свой рейтинг», — считает инсайдер.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.