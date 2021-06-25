Планы Netflix на июль и онлайн-концерт Би-2

27 июня в 19:00 состоится эксклюзивная онлайн-трансляция концерта группы «Би-2» «Сверим сердца» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

По всей стране продолжают отменять мероприятия в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Но не спешите расстраиваться и думать, что дни вашего веселья и культурной жизни сочтены. Поднять настроение, развеселить и взбодрить вас поможет наша Афиша URA.RU, готовая рассказать о самых актуальных событиях онлайна, познакомиться с которыми можно, не выходя из дома:

6. Начните выходные вместе с новинками и грандиозными планами

Онлайн-кинотеатр Netflix представил главные новинки июля в традиционном ежемесячном ролике. В обзор вошло 13 самых ожидаемых проектов сервиса — от фантастических сериалов до хорроров нового формата.

5. Загляните на масштабный фестиваль. Онлайн

В Москве на площадке Crocus City Hall стартовал долгожданный международный музыкальный фестиваль «Жара-2021» с участием звезд российского шоу-бизнеса. Более 50 артистов приняли участие в торжественном открытии фестиваля и будут развлекать сограждан до конца этих выходных. Посмотреть все выступления можно будет онлайн, не опасаясь за своё здоровье.

4. Почитайте серьезную литературу

26 июня в Екатеринбурге состоится презентация книги Евы Меркачевой «Град обреченных». Журналистка и правозащитница Ева Меркачева побывала во всех семи российских колониях для пожизненно осужденных, взяла интервью у сотрудников колоний, у заключенных и рассказала честно и без прикрас все, что ей удалось увидеть и узнать. Купить книгу можно уже сейчас.

3. Оцените фестивальное кино

Фестиваль документального кино Beat Film Festival подвел итоги и объявил победителей национального конкурса. Посмотреть ленты участников можно на «Кинопоиск HD» до 1 июля. Всего в программу Beat Film Festival вошло 49 кинолент, из них в конкурсе участвовало 11 фильмов — от истории настоящей дружбы до обратной стороны искусства.

2. Или посмотрите на реальную историю

На HBO также вышел фильм «Осло» видного театрального режиссера Бартлетта Шера по пьесе знаменитого драматурга Дж.Т.Роджерса про израильско-палестинские отношения. Все герои и события картины — реальные, актеры видные, а проблемы актуальные и понятные, обличенные в знаменитый британский сарказм и тонкую иронию.

1. Посмотрите концерт и пообщайтесь с музыкантами

27 июня стриминговая платформа Okko проведет эксклюзивную онлайн-трансляцию концерта группы «Би-2» «Сверим сердца». Трансляция будет вестись со сцены «Лужников», где должен был состояться отменившийся концерт группы. Во время трансляции можно будет пообщаться с музыкантами и услышать несколько новых композиций.