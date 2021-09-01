17 губернаторов не справились с поручением Путина

Минфин назвал регионы, губернаторы которых не выполнили поручения президента РФ Владимира Путина Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Минфин РФ включил 17 регионов в черный список субъектов, нарушивших условия получения ими бюджетных кредитов и распоряжения финансами в целом. Это противоречит установкам, которые давал губернаторам президент Владимир Путин. Эксперты считают, что аутсайдеры рейтинга могут остаться без миллиардов, которые выделяются на инфраструктурные проекты, и отстать в развитии от других регионов.

Губернаторы почти 20 регионов страны не выполнили требования президента Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Хуже всех региональными бюджетами, как следует из выводов Минфина РФ, распоряжаются в 17 регионах страны: в Еврейской автономной, Магаданской, Орловской, Псковской, Тамбовской, Томской, Ульяновской и Ярославской областях, в Хабаровском крае, в Ингушетии, Калмыкии, Мордовии, Тыве, Хакасии и Удмуртии. В список также вошли два уральских региона — Свердловская область и Пермский край (годом ранее они находились в желтой зоне).

У регионов, которые оказались в красной зоне, выявлены разные недочеты, но есть общий — все, кроме Мордовии, нарушили те или иные условия соглашений с Минфином по предоставлению бюджетных кредитов.

Фото: пресс-служба Минфина РФ

Это противоречит установкам президента РФ Владимира Путина, которые он дал губернаторам во время своего ежегодного послания 21 апреля. Глава государства тогда сказал, что федеральный центр поддержит «тех, кто берет на себя ответственность и запускает проекты созидания». Тогда же он предложил реструктуризировать часть бюджетных кредитов, выдать регионам кредиты на покрытие коммерческих займов и анонсировал новый вид бюджетных кредитов — инфраструктурные. Но претендовать на эти поблажки могут только губернаторы, которые и сами повышают эффективность своих бюджетов, уточнил Путин.

Из красной зоны по итогам прошлого года ушла Курганская область. Также свое положение в рейтинге Минфина улучшили Кемеровская, Костромская области, Дагестан, Северная Осетия и Чукотка. В этом году они вошли в число 44 субъектов с «надлежащим качеством управления региональными финансами». В их числе Челябинская область. Лучшими признаны 24 субъекта, среди которых — Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа и другие.

Фото: пресс-служба Минфина РФ

В рейтинге Минфина не учитывается социально-экономическое положение регионов. Так, богатые Свердловская область и Пермский край оказались в красной зоне наряду с депрессивными Тывой, Хакасией, Мордовией, Удмуртией и другими субъектами. А в зеленой зоне наряду с Москвой, Ямалом, Югрой, Башкирией находятся Пензенская, Владимирская, Смоленская области и другие не самые обеспеченные регионы. Руководитель Лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Илья Соколов пояснил URA.RU, что рейтинг строится «на формальном соблюдении бюджетного процесса».

Фото: пресс-служба Минфина РФ

Как полагает руководитель Института нового общества Василий Колташов, Минфин добивается от губернаторов сбалансированности региональных бюджетов. «Было бы хорошо, если бы регионы [из красной зоны] получали дополнительные средства на развитие, но при условии устранения каких-то проблемных зон», — считает экономист. По его словам, такая практика была, но сейчас она приостановлена.

В рейтинге Минфина есть «воспитательный элемент» для губернаторов, считает старший научный сотрудник Лаборатории исследований бюджетной политики РАНХиГС Александр Дерюгин. «Для регионов из красной зоны это некий посыл, что у них есть проблемы в системе управления финансами и что надо их исправлять. Ведь Минфин РФ не может заставить губернаторов ввести внешнее управление, поменять своих министров финансов. Прямого влияния нет. Воздействуют такими рейтингами», — отметил Дерюгин.

Минфин старается приучить субъекты к грамотному управлению финансами — уходу от дорогих коммерческих кредитов и получению взамен них бюджетных, полагает директор Института региональной экономики и межбюджетных отношений Павел Строев. При этом регионы-нарушители соглашений по бюджетным займам могут столкнуться с проблемами в получении инфраструктурных кредитов. «Если вы нарушаете требования соглашения с Минфином, вам больше нет доверия, на следующую порцию займов вы можете не попасть. Может возникнуть риск по инфраструктурным кредитам: там один из критериев — выполнение соглашений по бюджетным кредитам, снижение долговой нагрузки и т. д., то есть комплекс мер по финансовому оздоровлению регионов», — резюмировал Строев.

URA.RU направило запрос в Минфин с просьбой о комментарии. На момент публикации ответ не пришел.